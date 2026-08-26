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Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования двум областям Украины

Энергетика
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Финляндия передала энергетическое оборудование двум областям Украины.
Со складов Минэнерго на предприятия критической инфраструктуры Волынской и Киевской областей доставлено энергетическое оборудование весом свыше 27 тонн.
Гуманитарная помощь предоставлена Финляндией и включает в себя дизельные генераторы и выключатели разного напряжения.
«Благодарим финскую компанию Fingrid Oyj и Правительство Финляндии за вклад в энергетическую устойчивость Украины! Особая благодарность Механизму гражданской защиты ЕС (UCPM) за логистическую поддержку в оказании этой помощи!» — пишет Минэнерго.
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Ранее писали, что Финляндия выделяет около 28,5 млн евро из фондов сотрудничества в области развития на восстановление пострадавшего от войны энергетического сектора Украины. Речь идет о поставках электростанций.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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