Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования двум областям Украины Сегодня 17:12 — Энергетика

Финляндия передала энергетическое оборудование двум областям Украины.

Со складов Минэнерго на предприятия критической инфраструктуры Волынской и Киевской областей доставлено энергетическое оборудование весом свыше 27 тонн.

Гуманитарная помощь предоставлена Финляндией и включает в себя дизельные генераторы и выключатели разного напряжения.

«Благодарим финскую компанию Fingrid Oyj и Правительство Финляндии за вклад в энергетическую устойчивость Украины! Особая благодарность Механизму гражданской защиты ЕС (UCPM) за логистическую поддержку в оказании этой помощи!» — пишет Минэнерго.

Читайте также Финляндия закупит FPV-дроны для учений на 14 млн евро

Ранее писали , что Финляндия выделяет около 28,5 млн евро из фондов сотрудничества в области развития на восстановление пострадавшего от войны энергетического сектора Украины. Речь идет о поставках электростанций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.