Кабмин ввел эксперимент по хранению горючего — детали
Кабинет Министров ввел эксперимент по хранению горючего под землей на 2 года.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства, передают Українські Новини.
Эксперимент будет действовать во время военного положения, но не дольше 2-х лет.
Координатором проекта определено Министерство энергетики. Функция специализированного ответственного хранителя возложена на АО «Укртранснафта».
Статус специализированного хранителя могут получить и другие субъекты рынка и операторы могут создавать собственные подземные хранилища по аналогичным критериям допуска.
Эксперимент предусматривает следующие формы подземного хранения:
- подземные резервуары под слоем грунта со счетчиками объема нефтепродуктов;
- подземные хранилища, которые объединяют резервуары, трубопроводы и оборудование в соляных кавернах, истощенных месторождениях или других геологических формациях.
Подземные емкости на входе и выходе должны быть оборудованы счетчиками акцизного учета.
С 2027 года для субъектов рынка вводится обязанность — не менее 20% общего объема дизельного топлива из минимальных запасов нужно будет хранить под землей, а не в наземных резервуарах.
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