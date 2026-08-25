Какой прибор «Нафтогаз» советует установить тем, у кого газовые плиты Сегодня 14:03 — Энергетика

Какой прибор «Нафтогаз» советует установить тем, у кого газовые плиты

При использовании газа следует позаботиться о безопасности. Один из самых простых способов — установить сигнализатор газа. Он поможет вовремя выявить утечку и предотвратить опасные ситуации.

Об этом пишет «Нефтегаз».

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Что это такое

Небольшой прибор, который непрерывно анализирует воздух в помещении. Если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

Зачем он нужен

Он реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности, чтобы предотвратить взрыв или отравление.

Типы сигнализаторов и принцип работы

Основная составляющая детектора угарного газа — чувствительный элемент. Он определяет наличие в воздухе монооксида углерода и в случае его обнаружения извещает об этом. Элемент реагирования на утечку может быть разным и зависит от модели сигнализатора. Существуют три основных типа:

Инфракрасный

В этой модели сенсором выступает светодиод или нить накаливания, излучающая инфракрасные волны. При появлении примесей в воздухе длина этих волн меняется и сигнализатор издает звуковой и/или световой сигнал в зависимости от концентрации вещества.

Светофильтры могут реагировать не только на превышение СО в воздухе, но и на хлор, метан и фосген. Эта модель проста в монтаже и использовании.

Минус инфракрасного сигнализатора — частое ошибочное срабатывание, а также низкая энергоэффективность.

Каталитический

Внутри устройства находится емкость с электролитом. Когда туда попадают молекулы газа, начинается химическая реакция. Чем выше концентрация СО в воздухе, тем быстрее протекает катализ. Такой датчик подает звуковой сигнал, оповещающий об опасности. Каталитический сигнализатор газа недорогой и прост в установке.

Он экономно потребляет электроэнергию и быстро реагирует на появление примесей. Но при повреждении корпуса есть риск утечки химического вещества, поэтому при эксплуатации следует соблюдать технику безопасности.

Полупроводниковый

В основе такого прибора — анализатор электропроводности среды. Сигнализатор постоянно сканирует воздух в помещении. В случае повышения его проводимости из-за попадания примесей газа срабатывает уведомление об опасности. Для того чтобы чувствительный элемент не реагировал на пыль или дым, устройство оснащено угольным фильтром. Такие модели эффективны и надежны, однако имеют высокую стоимость и сложный процесс установки.

Достоверность ошибочного срабатывания почти нулевая. Такой случай возможен, только если разместить детектор рядом с открытым огнем.

Газовые сигнализаторы питаются от сети или батареек.

Сетевое питание считается более надежным и стабильным. Вам не нужно следить за уровнем заряда детектора. К тому же, такие модели имеют резервное питание, поэтому в случае отключения электроснабжения они не останутся обесточенными.

Сигнализаторы с беспроводным питанием удобнее, ведь позволяют установить их в необходимом месте без привязки к электропроводке. Однако в таком случае нужно следить за уровнем заряда и своевременно заменять элементы питания.

Также датчики различают по способу использования:

совмещенные — определяют наличие в воздухе не только угарного газа, но и других вредных примесей. Также такие модели могут реагировать на изменение температуры и наличие дыма с помощью специальных датчиков;

не совмещенные реагируют только на монооксид углерода. Устройство является бюджетным и простым в монтаже.

Точность работы бытового сигнализатора газа зависит от места и правильности его установки. Дополнительно можно синхронизировать устройство с сигнализацией, чтобы в случае утечки газа соответствующие службы могли мгновенно среагировать на ситуацию. В следующем разделе расскажем подробнее об особенностях установки детектора газа.

Где установить сигнализатор

Согласно евростандарту 50291 (ДСТУ EN 50291−1:2015) и украинскому законодательству, сигнализатор газа бытовой необходимо устанавливать в каждой комнате, где расположена газовая техника и оборудование. Позаботьтесь, чтобы звуковой сигнал был слышен во все уголки дома или офиса для оперативного предупреждения о чрезвычайной ситуации. Европейский стандарт также регулирует и нормы установки детектора:

сигнализатор должен находиться на потолке в 30 сантиметрах от стены;

при установке на стену устройство должно располагаться на расстоянии минимум 15 сантиметров от потолка, но выше окон и дверей;

размещайте сигнализатор в 1−3 метрах от газового прибора.

Детектор угарного газа можно установить и в помещениях, где нет плит, котлов, обогревателей и т. д. Это делают для того, чтобы была возможность быстро реагировать на появление вредных веществ в воздухе. В таком случае датчик размещается на уровне головы человека.

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Если речь идет о совмещенных детекторах, то специалисты рекомендуют устанавливать их только на потолке. Что касается совмещенных (профильных) моделей, их необходимо размещать на уровне дыхания человека. Чаще устанавливают на высоте 1−1,5 метра от пола.

Беспроводной датчик даже можно брать с собой в кемпинг или переносить по помещению. Его не обязательно монтировать, можно просто уложить на стол или закрепить на поверхности с помощью двустороннего скотча.

Где нельзя устанавливать

Не размещайте сигнализатор газа в изолированных и не проветриваемых помещениях. Нельзя устанавливать их прямо над открытым огнем, ведь есть риск ошибочного срабатывания. Также запрещается монтировать газовые сигнализаторы рядом с дверью, электрическими вытяжками, мойками возле вентиляционных шахт.

Ранее мы писали , какие тарифы на газ будут в сентябре 2026 года. В сентябре клиенты «Нафтогаза» будут платить за газ по действующему тарифу — 7,96 грн/кубометр. Такая цена будет до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшее время ее повышения ждать не стоит.

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