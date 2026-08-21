Некоторых потребителей освободили от ограничения электроснабжения: кому не будут выключать свет
- электроэнергии собственного производства;
- электроэнергии от объектов распределенной генерации в пределах одного оператора систем распределения Механизм будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации электроэнергии и действовать внутри территории одного оператора системы распределения. Это будет стимулировать строительство новых генерирующих мощностей, в первую очередь в энергодефицитных регионах;
- импортируемой электроэнергии. Что будет способствовать увеличению импорта электроэнергии на рыночных условиях.
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