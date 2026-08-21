Некоторых потребителей освободили от ограничения электроснабжения: кому не будут выключать свет Сегодня 09:33 — Энергетика

Правительство освободило от графиков ограничения электроснабжения промышленные и коммерческие предприятия, которые обеспечивают не менее 80% своего энергопотребления.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, таким образом, были созданы дополнительные стимулы для развития распределенной генерации и увеличения импорта электроэнергии.

Теперь меры по ограничению электроснабжения не будут применяться к промышленным и коммерческим потребителям, которые обеспечивают по меньшей мере 80% своего энергопотребления за счет:

электроэнергии собственного производства;

электроэнергии от объектов распределенной генерации в пределах одного оператора систем распределения Механизм будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации электроэнергии и действовать внутри территории одного оператора системы распределения. Это будет стимулировать строительство новых генерирующих мощностей, в первую очередь в энергодефицитных регионах;

импортируемой электроэнергии. Что будет способствовать увеличению импорта электроэнергии на рыночных условиях.

В Минэнерго добавили, что для эффективного применения этого механизма решение также регулирует порядок взаимодействия между «Укрэнерго», оператором системы распределения, электропоставщиками, производителями распределенной генерации и потребителями.

УНІАН По материалам:

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