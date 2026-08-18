Цены на горючее: чего ждать далее Сегодня 21:00 — Энергетика

Цены на горючее: чего ждать далее

На украинских АЗС пошли вниз цены на светлые нефтепродукты. Основной предпосылкой для ослабления напряжения на колонках стало снижение оптовых цен и достаточное предложение.

Об этом сообщает Enkorr

С 10 по 17 августа розничная цена на бензин марки А-95 в среднем снизилась на 75 коп./л — до 80,29 грн/л, на дизельное топливо — на 45 коп./л — до 92,19 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 5 коп./л — до 43,69 грн/л.

Отмечается, что бензин полностью продублировал динамику группы, которая также показала снижение на 0,75 грн/л (72,85 грн/л). При этом стелы заметно отставали по дизтопливу и газу, которые подешевели на 2,23 грн/л (88,44 грн/л) и на 24 коп./л (38,48 грн/л).

Из-за этого разница между оптовой и розничной ценой дизеля за неделю выросла на 1,78 грн/л — до 3,75 грн/л. Для автогаза этот разрыв увеличился на 29 копеек — до 5,21 грн/л.

Как изменились цены

За первые 17 дней августа разница между оптовой и розничной ценой бензина составила 5,24 грн/л. Это на 2,18 грн больше, чем в среднем в июле, что стало самым большим показателем с марта 2026 года.

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В то же время, для дизтоплива и сжиженного газа этот показатель опустился до самого низкого уровня с апреля 2026 года — 0,23 грн/л для дизеля и 4,85 грн/л для газа.

На рынке также активно менялись цены отдельных сетей. Среди премиальных сетей за неделю цены меняли WOG и SOCAR. Последний снизил стоимость бензина на 2 грн/л, тогда как WOG после поднятия накануне снизил цену на А-95 на 60 коп./л, на дизель — на 90 коп./л. В результате цены WOG на основные виды горючего снова приблизились до уровня ОККО.

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На один уровень вышли UKRNAFTA и UPG. Обе сети снизили стоимость бензина на 1 грн/л. У UPG дизель также подешевел на 1 грн/л.

В настоящее время ниже двух крупнейших операторов по количеству АЗС стоят «Фактор» (87 грн/л, -1 грн/л), «Олас» (88,80 грн/л, -1,70 грн/л), «Кворум» (89,48 грн, -1,50 грн/л) и Green Wave (89,80 грн/л, -2 грн

«БРСМ-Нефть» после снижения на 1,07 грн/л приблизилась к UKRNAFTA по цене дизельного горючего, которое сейчас стоит в среднем 89,92 грн/л.

Сеть в большинстве регионов снизила стоимость бензина на 1 грн/л (75,99−79,99 грн/л). Для А-95 оператор в Черниговской области держит минимальную цену по стране — 75,99 грн/л.

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Заметно упали цены и на станциях Neftek: бензин подешевел на 3,50 грн/л, а дизель на 3 грн/л. Тем не менее, сеть остается среди самых дорогих: дизель стоит у нее 95,99 грн/л.

За неделю разница между ценами премиальных и дискаунтеров на бензине снизилась на 55 коп./л (около 5,60 грн/л). На дизтопливо, напротив, разрыв увеличился на 57 коп./л (4,13 грн/л). На автогазе разница осталась почти неизменной и составляет не более 3 грн/л.

При этом разрыв между премиальными сетями и дискаунтерами на бензин и дизель остается меньше, чем в прошлом: 6,88 грн/л для бензина и 7,30 грн/л для дизтоплива. А вот на автогазе разрыв почти соответствует показателю прошлого года — 3,15 грн/л.

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