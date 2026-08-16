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Цены на топливо в Украине пойдут вниз: прогноз на сентябрь

Личные финансы
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По прогнозам ведущих консалтинговых компаний, в сентябре 2026 года бензин А-95 обойдется в 77-80 грн за лет
По прогнозам ведущих консалтинговых компаний, в сентябре 2026 года бензин А-95 обойдется в 77-80 грн за лет
Ситуация на украинском рынке горючего летом 2026 остается напряженной. В частности, с 20 июля по 8 августа средние розничные цены на бензин выросли на 4,5−5 гривен, на дизельное топливо более чем на 13 грн. Автогаз за этот период также подорожал более чем на 3 грн за литр.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Как пережить новый скачок цен на топливо: прогноз для автомобилистов».

Какими будут цены на топливо до конца августа и в сентябре

Перспективы рынка на конец августа и сентябрь оцениваются как стабильные. Эксперты не видят предпосылок для дальнейшего роста цен. Напротив, ожидается формирование тенденции к снижению.
Таким образом, прогноз, который озвучивали в июле, по поводу подорожания бензина до 100 грн за литр, не сбудется.
Одной из предпосылок для снижения цен станет насыщение рынка более дешевым сырьем. Европейские и мировые котировки на нефть и горючее уже снижаются. По словам эксперта рынка Сергея Куюна, после 15 августа в Украину начнут поступать значительные объемы горючего по более низким ценам.
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В то же время это не сразу отразится на ценах на АЗС. Сети ранее закупили партии топлива по более высоким ценам и будут продавать их, пока запасы не исчерпаются.
Куюн также считает, что пик потребления бензина и дизельного горючего уже истек, поскольку завершился период жатвы.
Дополнительный эффект должна дать логистическая перестройка рынка. Новые маршруты поставок из Румынии и Словакии позволят диверсифицировать импортные потоки. В перспективе это может позитивно повлиять на формирование цен на топливо.

Сколько будет стоить топливо в сентябре

По прогнозам ведущих консалтинговых компаний, в сентябре 2026 года бензин А-95 обойдется в 77−80 грн за литр против 81 грн сейчас.
Цена дизельного горючего может составлять 83−85 грн за литр по сравнению с нынешними 92,7 грн. Автогаз, по прогнозам, обойдется в 41−42 грн за литр против 43,6 грн сейчас.
В государственных и лоукост-сетях цена бензина А-95, как ожидается, не будет превышать 77 грн за литр, а дизельного горючего — 82 грн. Разница между этим сегментом и премиальными сетями составит около 5 грн/литр.
Прогнозы по падению цен на топливо в Украине по типам сетей АЗС (гривен за литр):
Сеть АЗСБензин А-95 (прогноз)Дизельное топливо (прогноз)Автогаз LPG (прогноз)
SOCAR / WOG / OKKO (Премиум)80,00 грн86,00 грн42,50 грн
KLO / UPG (Мидл-сегмент)78,50 грн83,50 грн41,50 грн
Укрнафта / БРСМ (Лоукост)76,50 грн81,50 грн40,50 грн

Увеличится ли спрос на топливо в сентябре

В сентябре начнутся сбор поздних зерновых и осенняя посевная кампания, которые потребуют значительных объемов горючего.
В то же время, по оценкам аналитиков, оснований для беспокойства нет. У крупных операторов рынка нефтепродуктов уже есть долгосрочные европейские контракты на поставки.
Эксперты также советуют: если, к примеру, физлицам или бизнесу нужно приобрести большое количество топлива, следует подождать именно сентября (по крайней мере, его первой-второй декады), когда цены на АЗС существенно снизятся.
По материалам:
Finance.ua
ГорючееАЗС
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