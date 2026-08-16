Как оформить наследство, находясь в Чехии Сегодня 09:04 — Личные финансы

Даже находясь в Чехии, украинцы могут пройти процедуру дистанционно

Украинцам, которые находятся в Чехии под временной защитой, не обязательно ехать в Украину, чтобы принять наследство после смерти близкого родственника. Законодательство позволяет оформить это дистанционно, находясь за границей.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Своевременно поданное заявление о принятии наследства — это первый и важнейший шаг к реализации наследственных прав. Даже находясь в Чехии, украинцы могут пройти эту процедуру дистанционно, без необходимости срочно ехать в Украину.

Шаг 1. Не пропустите шестимесячный срок

Прежде всего, необходимо помнить о сроках. Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Украины, наследство следует принять в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Именно в этот период наследник должен подать заявление о принятии наследства. Если срок пропущен, восстановить право на наследство можно только в определенных законом случаях, а нередко исключительно через суд.

Шаг 2. Подготовить заявление о принятии наследства

Заявление можно приготовить без помощи других. В нем следует отметить:

фамилию, имя и отчество наследодателя;

дату его смерти;

последнее известное место жительства в Украине;

свои персональные данные;

реквизиты загранпаспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

волеизъявление о принятии наследства независимо от того, из какого имущества оно состоит.

Именно это заявление отображает намерение наследника принять наследство.

Шаг 3. Подтвердите подпись у чешского нотариуса

После подготовки заявления необходимо обратиться к чешскому нотариусу для удостоверения подлинности подписи.

Для украинцев в Чехии есть важное преимущество: между Украиной и Чешской Республикой действует договор о правовой помощи по гражданским делам. Согласно ему документы, удостоверенные компетентными органами одного государства, принимаются на территории другого без легализации или проставления апостиля.

То есть апостиль на таком заявлении не требуется, что значительно упрощает процедуру оформления наследства.

Шаг 4. Отправьте заявление нотариуса в Украину

После нотариального удостоверения подписи оригинал заявления необходимо направить нотариусу в Украине по последнему месту жительства умершего.

Есть несколько моментов, о которых следует помнить еще до отправки документов.

Во-первых, не стоит откладывать его оформление на последние дни шестимесячного срока. Международная доставка занимает определенное время, а неточности в документах могут потребовать повторного оформления.

Во-вторых, перед отправкой документов желательно связаться с украинским нотариусом, который открывает наследственное дело. Это позволит уточнить, нужны ли дополнительные документы, необходим ли перевод отдельных документов и существуют ли другие особенности именно вашего наследственного дела.

Также можно воспользоваться возможностью совершения нотариальных действий посольством Украины в Чехии. Для этого можно выбрать тип документа, заполнить шаблон онлайн и записаться с помощью электронного сервиса «Дія».

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