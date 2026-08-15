Можно ли пересечь границу с загранпаспортом в «Дії» Сегодня 16:03 — Личные финансы

Цифровой загранпаспорт в "Дії" по общему правилу не дает права на пересечение государственной границы.

В мобильном приложении «Дія» можно использовать цифровые биометрические и небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. В Украине они имеют такую ​​же силу для удостоверения личности, как и ID-карта.

Об этом напомнили в Государственной миграционной службе.

В то же время, цифровой загранпаспорт в «Дії» по общему правилу не дает права на пересечение государственной границы.

Когда загранпаспорт в «Дії» можно использовать на границе

Украинец может пересечь границу с цифровым загранпаспортом в «Дії» только в одном случае. Речь идет о ситуации, когда гражданин прибыл на украинский пункт пропуска без физического загранпаспорта, но имеет сгенерированный документ в приложении. В таком случае въезд на территорию Украины может быть разрешен в индивидуальном порядке.

Во всех остальных случаях загранпаспорт в «Дії» не дает права на пересечение границы. Кроме того, такой документ не может использоваться для подтверждения личности в странах Европы и мира.

Какие документы доступны в «Дії»

В мобильном приложении доступны следующие цифровые документы:

паспорт гражданина Украины в виде ID-карты;

биометрический загранпаспорт;

карточка налогоплательщика (РНУКНП);

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

страховой полис транспортного средства;

студенческий билет;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцы в Великобритании, Канаде и США могут получать загранпаспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины, через сеть сервисных центров VFS Global. МИД Украины в сотрудничестве с VFS Global завершило подготовку к запуску экспериментального проекта по адресной доставке загранпаспортов.

Новый механизм предусматривает возможность получения готовых паспортов не только в посольствах и консульствах, но и в сервисных центрах. Это должно уменьшить количество поездок, очередей и общее время ожидания.

Также мы рассказывали , что для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, действуют дополнительные требования при оформлении загранпаспорта. Вместе с пакетом документов необходимо подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».

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