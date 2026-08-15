Максимальная пенсия в Германии возрастет в 2026 году: кто сможет ее получить Сегодня 14:25 — Личные финансы

Пенсия свыше €3000 – редкий случай

Максимальная государственная пенсия в Германии с 1 июля 2026 года возрастет до €3742 брутто в месяц. В то же время получать такую ​​выплату могут только единицы, поскольку для этого необходимо на протяжении почти всей трудовой жизни получать очень высокий доход и платить максимальные взносы.

Об этом пишет Ausnews. de

Как рассчитывают пенсию в Германии

Основу для расчета пенсии составляют так называемые пенсионные баллы. Чем больше баллов человек накопил в течение трудовой жизни, тем выше будет его пенсия. Расчет производят по формуле: количество пенсионных баллов x коэффициент x стоимость одного балла = ежемесячная пенсия.

Стоимость одного пенсионного балла меняется каждый год. С июля 2025 г. она составляет €40,79, а с июля 2026-го вырастет до €42,52. Именно это повышение повлияет и на максимальный размер пенсии.

Что нужно для максимальной пенсии

Для получения максимальной пенсии (€3742 брутто в месяц с июля 2026 года) необходимо иметь не менее 45 лет страхового стажа и в течение этого периода получать доход на уровне максимальной базы, с которой уплачиваются пенсионные взносы.

При таких условиях в период с 1982 по 2026 год можно накопить примерно 88 пенсионных баллов. Именно такое количество баллов позволяет получить максимальную пенсию в размере €3742.

Читайте также Пенсия все дальше: в ЕС готовятся повысить пенсионный возраст почти до 67 лет

Для большинства людей накопить максимальное количество пенсионных баллов сложно. В течение трудовой жизни могут возникать перерывы в работе по болезни, уходу за детьми или безработице. Кроме того, часть людей работает неполный рабочий день или имеет периоды с более низким доходом. Кто позже начинает карьеру или раньше выходит на пенсию.

Все эти факторы влияют на количество накопленных пенсионных баллов. А меньшее количество баллов означает более низкую пенсионную выплату. Поэтому максимальная пенсия остается скорее теоретическим пределом, чем ориентиром для большинства пенсионеров.

Пенсия более €3000 — редкий случай

Максимальная пенсия в 3742 евро брутто в месяц выглядит значительной суммой. В то же время, пенсии такого уровня получают очень мало людей.

В Германии менее 0,0002% пенсионеров положена пенсия более €3000 брутто. Это единицы на миллион пенсионеров.

Еще реже встречаются выплаты на уровне около €3500. Таким образом, даже пенсия, превышающая €3000, — исключение для немецкой пенсионной системы.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что все больше пенсионеров в Германии не могут прожить на свои выплаты. В 2024 году почти 740 тыс. человек были вынуждены получать базовое социальное пособие по возрасту — это рекордный показатель. В то же время, 19,6% граждан в возрасте от 65 лет находятся под угрозой бедности.

В 2026 году предел бедности для одиноких составляет около 1380 евро в месяц. В то же время средняя страховая пенсия в 2025 году равнялась примерно 1100 евро: мужчины получали в среднем 1346 евро, женщины — 930−955 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.