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В Чехии ожидают сокращения количества новых заявлений на временную защиту на десятки процентов

Личные финансы
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В Чехии ожидают сокращения количества новых заявлений от украинцев на временную защиту после изменения правил для мужчин призывного возраста. По оценкам чешских властей, количество обращений может уменьшиться на десятки процентов.
Об этом пишет Czechia-online.
Министр внутренних дел Чехии заявил, что нововведения могут повлиять на количество людей, которые будут обращаться за этим статусом.

Новые правила могут изменить количество заявителей

По словам министра внутренних дел Чехии Любомира Метнара, в последнее время мужчины составляют около 41% всех новых заявителей из Украины, которые обращаются за временной защитой.
Правительство ожидает, что после введения новых требований количество новых обращений может существенно снизиться. В то же время в Чехии отмечают, что уменьшение количества новых заявителей снизит нагрузку на государственные учреждения, систему здравоохранения и социальную сферу.
Однако украинская община в Чехии обращает внимание, что значительная часть украинцев работает и не пользуется социальной помощью. Многие мужчины задействованы в сферах, где в стране есть нехватка работников.

Украинцы остаются важными для чешского рынка труда

Украинские работники играют значительную роль в промышленности, строительстве и других отраслях экономики Чехии. По предварительным оценкам, около 40 тысяч украинцев работают в чешском строительстве.
На предприятиях отмечают, что без украинских работников обеспечить стабильную работу некоторых производств было бы сложно. Особенно это касается профессий, связанных с физическим трудом, где чешские работодатели испытывают проблемы с поиском кадров.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в прошлом году в Чехию прибыло больше украинских мужчин-беженцев, чем женщин. Это произошло впервые с начала российской агрессии против Украины.
Также мы писали, что Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев. Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.
По материалам:
Finance.ua
ЧехияУкраинцы в Чехии
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