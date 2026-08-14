Повестка для сверки в «Резерв+»: нужно ли идти в ТЦК Сегодня 21:03 — Личные финансы

Сообщения в приложении «Резерв+» не являются электронной повесткой

Пользователи приложения «Резерв+» могут получить уведомление о том, что ТЦК и СП направил по их адресу повестку для сверки военно-учетных данных. Такой статус не означает автоматического направления на военно-врачебную комиссию или мобилизацию.

Об этом сообщает Kadroland.

Какое сообщение о повестке может появиться в «Резерве+»

Пользователям «Резерв+» могут поступать сообщения о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направил повестку по указанному адресу.

В извещении указываются:

Адрес, на который ТЦК и СП направил повестку. Тип повестки. Дата и время, когда необходимо прибыть в ТЦК и СП. Рекомендация проверить почтовый ящик или обратиться в отделение почты, если повестку не вручали лично.

Вот одно из таких сообщений:

Что значит повестка для сверки

Повестка для сверки связана с необходимостью уточнения или проверки военно-учетных данных.

Пункт 21 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560, предусматривает, что военнообязанные должны появляться по вызову ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке.

В частности, вызов может быть связан с уточнением персональных данных и данных военно-учетного документа со сведениями реестра Оберег.

То есть само название «повестка для сверки» не означает автоматического направления на военно-врачебную комиссию или мобилизацию. Цель такого вызова — сверить соответствующие военно-учетные сведения.

Есть ли сообщения в «Резерв+» по электронной повестке

Сообщения в приложении «Резерв+» не являются электронной повесткой. Это прямо указано в самом сообщении.

Поэтому если в приложении появилось сообщение о направлении повестки по почте, нужно обратить внимание именно на почтовую отправку.

Что делать после появления сообщения

Если человек получил в «Резерве+» сообщение о направлении повестки для сверки, нужно:

Проверить почтовый ящик по адресу, указанному в сообщении. Если пришло сообщение о рекомендованном письме — обратиться в соответствующее отделение почты. Проверить данные в своем электронном военно-учетном документе в «Резерв+» и при необходимости актуализировать их. Если повестка должным образом получена — прибыть в ТЦК и СП в дату и время. Если прибыть невозможно по уважительной причине — сообщить причину неявки в установленный срок.

По Порядку № 560 повестка о вызове в ТЦК и СП может направляться рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении. В ней, в частности, указываются место, день и время явки, регистрационный номер и разъяснение последствий неявки.

Если гражданин не прибыл в определенный в повестке срок, он имеет в кратчайшие сроки, но не позднее трех дней от даты и времени явки, сообщить ТЦК и СП о причинах неявки. После этого он должен прибыть в срок, не превышающий семь календарных дней.

Kadroland По материалам:

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