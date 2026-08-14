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Повестка для сверки в «Резерв+»: нужно ли идти в ТЦК

Личные финансы
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Сообщения в приложении «Резерв+» не являются электронной повесткой
Сообщения в приложении «Резерв+» не являются электронной повесткой
Пользователи приложения «Резерв+» могут получить уведомление о том, что ТЦК и СП направил по их адресу повестку для сверки военно-учетных данных. Такой статус не означает автоматического направления на военно-врачебную комиссию или мобилизацию.
Об этом сообщает Kadroland.
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Какое сообщение о повестке может появиться в «Резерве+»

Пользователям «Резерв+» могут поступать сообщения о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направил повестку по указанному адресу.
В извещении указываются:
  1. Адрес, на который ТЦК и СП направил повестку.
  2. Тип повестки.
  3. Дата и время, когда необходимо прибыть в ТЦК и СП.
  4. Рекомендация проверить почтовый ящик или обратиться в отделение почты, если повестку не вручали лично.
Вот одно из таких сообщений:
Повестка для сверки в «Резерв+»: нужно ли идти в ТЦК

Что значит повестка для сверки

Повестка для сверки связана с необходимостью уточнения или проверки военно-учетных данных.
Пункт 21 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560, предусматривает, что военнообязанные должны появляться по вызову ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке.
В частности, вызов может быть связан с уточнением персональных данных и данных военно-учетного документа со сведениями реестра Оберег.
То есть само название «повестка для сверки» не означает автоматического направления на военно-врачебную комиссию или мобилизацию. Цель такого вызова — сверить соответствующие военно-учетные сведения.

Есть ли сообщения в «Резерв+» по электронной повестке

Сообщения в приложении «Резерв+» не являются электронной повесткой. Это прямо указано в самом сообщении.
Поэтому если в приложении появилось сообщение о направлении повестки по почте, нужно обратить внимание именно на почтовую отправку.
Повестка для сверки в «Резерв+»: нужно ли идти в ТЦК

Что делать после появления сообщения

Если человек получил в «Резерве+» сообщение о направлении повестки для сверки, нужно:
  1. Проверить почтовый ящик по адресу, указанному в сообщении.
  2. Если пришло сообщение о рекомендованном письме — обратиться в соответствующее отделение почты.
  3. Проверить данные в своем электронном военно-учетном документе в «Резерв+» и при необходимости актуализировать их.
  4. Если повестка должным образом получена — прибыть в ТЦК и СП в дату и время.
  5. Если прибыть невозможно по уважительной причине — сообщить причину неявки в установленный срок.
По Порядку № 560 повестка о вызове в ТЦК и СП может направляться рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении. В ней, в частности, указываются место, день и время явки, регистрационный номер и разъяснение последствий неявки.
Если гражданин не прибыл в определенный в повестке срок, он имеет в кратчайшие сроки, но не позднее трех дней от даты и времени явки, сообщить ТЦК и СП о причинах неявки. После этого он должен прибыть в срок, не превышающий семь календарных дней.
По материалам:
Kadroland
Резерв+ТЦК
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