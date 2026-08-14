0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Замена счетчика электроэнергии (кто за это платит)

Личные финансы
83
Замена счетчика электроэнергии (кто за это платит)
Замена счетчика электроэнергии (кто за это платит)
Если счетчик электроэнергии был похищен или он перестал работать как следует, потребителю необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов компании.
Об этом напоминает Прикарпатье-облэнерго.

Как действовать

Специалист выдаст бланк заявления (с перечнем причин обращения потребителя). В этом заявлении необходимо выбрать из перечня причину проблему, указать дату и подписать.
Если повреждение произошло по вине владельца счетчика, то все расходы возлагаются на владельца средств учета.
Если по вине поставщика электроэнергии, то за все заплатит поставщик.
Читайте также
За период, когда счетчик не работал или некорректно учитывал потребленную электрическую энергию, потребитель будет платить по среднему суточному потреблению.
Кто имеет право проводить работы по замене счетчика в доме потребителя
Такие работы может проводить только представитель облэнерго или подрядной организации, заключившей договор с облэнерго на такой вид деятельности.
Может ли жилец отказаться от замены счетчика электроэнергии
Потребитель электроэнергии обязан своевременно с соблюдением установленных интервалов между поверками подавать счетчики на периодическую поверку.
Читайте также
Замена счетчика не является прихотью, она производится либо тогда, когда истек межверочный интервал счетчика, либо если он неисправен.
Демонтаж и замену производит представитель компании в присутствии потребителя или уполномоченного лица, и потребитель обязан не препятствовать ему в этом.
Место для вашей рекламы
Кабинет Министров обновил правила проведения аукционов по распределению квоты поддержки. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль. Как он написал, уже осенью проведут «зеленые» аукционы поддержки по обновленной процедуре.
Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новый комплекс правил для присоединения к электрическим сетям, работы установок хранения энергии и коммерческого учета электроэнергии.
Принятый пакет изменений комплексно обновляет правила присоединения к электрическим сетям — от технических требований и коммерческого учета до определения платы за присоединение.
Для потребителей и бизнеса это значит более прозрачные, понятные и современные правила взаимодействия с операторами систем.
Для рынка более эффективно использование сетевой инфраструктуры, лучшие условия для развития нового поколения и установок хранения энергии, а также дополнительные возможности для привлечения инвестиций и усиления энергетической устойчивости Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems