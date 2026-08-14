Замена счетчика электроэнергии (кто за это платит)

Кабинет Министров обновил правила проведения аукционов по распределению квоты поддержки. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль. Как он написал, уже осенью проведут «зеленые» аукционы поддержки по обновленной процедуре.
Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новый комплекс правил для присоединения к электрическим сетям, работы установок хранения энергии и коммерческого учета электроэнергии.
Принятый пакет изменений комплексно обновляет правила присоединения к электрическим сетям — от технических требований и коммерческого учета до определения платы за присоединение.
Для потребителей и бизнеса это значит более прозрачные, понятные и современные правила взаимодействия с операторами систем.
Для рынка более эффективно использование сетевой инфраструктуры, лучшие условия для развития нового поколения и установок хранения энергии, а также дополнительные возможности для привлечения инвестиций и усиления энергетической устойчивости Украины.