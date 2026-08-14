Каждый четвертый украинец платит за онлайн-сервисы — исследование Сегодня 09:28 — Личные финансы Семья оплачивает подписку на сервис для просмотра фильмов Подписки на стриминг, музыку и сервисы с искусственным интеллектом постепенно становятся частью повседневных расходов украинцев. В то же время, большинство людей до сих пор не готовы регулярно платить за онлайн-контент. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие около 2 тысяч украинцев. 24% опрошенных пользуются платными онлайн сервисами и планируют продолжать. В то же время, 63% никогда за них не платили, а 13% имели такой опыт, но сейчас отказались от подписок. По сравнению с прошлым годом доля платящих за онлайн-сервисы уменьшилась с 28% до 24%. Создано с помощью ИИ В то же время, 67% респондентов заявили, что загружали музыку или фильмы с пиратских сайтов или торрентов. В 2025 году таковых было 53%. Наибольшая часть опрошенных — 48% - тратит на платные онлайн-сервисы от 100 до 400 грн в месяц. Еще 33% платят более 400 грн, а 19% тратят до 100 грн. Фильмы и музыка остаются самыми популярными подписками Чаще украинцы платят за сервисы для просмотра фильмов и видео — их выбрали 57% респондентов. Еще 42% тратят деньги на музыкальные сервисы, а 32% - на программы для работы. Также среди платных сервисов: обучение — 27%; игры — 24%; книги — 23%; ИИ-сервисы — 19%; приложения для общения и мессенджеры — 13%; налоговые сервисы — 9%; остальное — 10%. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. Среди тех, кто использовал приложения для знакомств, 20% платили за дополнительные функции. Отдельно исследовали платные ИИ-сервисы. Среди тех, кто платит за искусственный интеллект: 31% пользуются платным ChatGPT, 18% - Gemini, 8% - Claude, еще 4% выбрали Copilot, 2% - Perplexity, 60% - другие сервисы. В этом вопросе можно было выбрать несколько ответов. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Личные финансы / Каждый четвертый украинец платит за онлайн-сервисы — исследование