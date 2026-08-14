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Каждый четвертый украинец платит за онлайн-сервисы — исследование

Личные финансы
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Семья оплачивает подписку на сервис для просмотра фильмов
Семья оплачивает подписку на сервис для просмотра фильмов
Подписки на стриминг, музыку и сервисы с искусственным интеллектом постепенно становятся частью повседневных расходов украинцев. В то же время, большинство людей до сих пор не готовы регулярно платить за онлайн-контент.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие около 2 тысяч украинцев.
24% опрошенных пользуются платными онлайн сервисами и планируют продолжать. В то же время, 63% никогда за них не платили, а 13% имели такой опыт, но сейчас отказались от подписок.
По сравнению с прошлым годом доля платящих за онлайн-сервисы уменьшилась с 28% до 24%.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
В то же время, 67% респондентов заявили, что загружали музыку или фильмы с пиратских сайтов или торрентов. В 2025 году таковых было 53%.
Наибольшая часть опрошенных — 48% - тратит на платные онлайн-сервисы от 100 до 400 грн в месяц. Еще 33% платят более 400 грн, а 19% тратят до 100 грн.

Фильмы и музыка остаются самыми популярными подписками

Чаще украинцы платят за сервисы для просмотра фильмов и видео — их выбрали 57% респондентов. Еще 42% тратят деньги на музыкальные сервисы, а 32% - на программы для работы.
Также среди платных сервисов:
  • обучение — 27%;
  • игры — 24%;
  • книги — 23%;
  • ИИ-сервисы — 19%;
  • приложения для общения и мессенджеры — 13%;
  • налоговые сервисы — 9%;
  • остальное — 10%.
Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.
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Среди тех, кто использовал приложения для знакомств, 20% платили за дополнительные функции.
Отдельно исследовали платные ИИ-сервисы.
Среди тех, кто платит за искусственный интеллект:
  • 31% пользуются платным ChatGPT,
  • 18% - Gemini,
  • 8% - Claude,
  • еще 4% выбрали Copilot,
  • 2% - Perplexity,
  • 60% - другие сервисы.
В этом вопросе можно было выбрать несколько ответов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИИNetflixChatGPTClaude
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