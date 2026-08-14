Каждый четвертый украинец платит за онлайн-сервисы — исследование Сегодня 09:28 — Личные финансы

Семья оплачивает подписку на сервис для просмотра фильмов

Подписки на стриминг, музыку и сервисы с искусственным интеллектом постепенно становятся частью повседневных расходов украинцев. В то же время, большинство людей до сих пор не готовы регулярно платить за онлайн-контент.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие около 2 тысяч украинцев.

24% опрошенных пользуются платными онлайн сервисами и планируют продолжать. В то же время, 63% никогда за них не платили, а 13% имели такой опыт, но сейчас отказались от подписок.

По сравнению с прошлым годом доля платящих за онлайн-сервисы уменьшилась с 28% до 24%.

Создано с помощью ИИ

В то же время, 67% респондентов заявили, что загружали музыку или фильмы с пиратских сайтов или торрентов. В 2025 году таковых было 53%.

Наибольшая часть опрошенных — 48% - тратит на платные онлайн-сервисы от 100 до 400 грн в месяц. Еще 33% платят более 400 грн, а 19% тратят до 100 грн.

Фильмы и музыка остаются самыми популярными подписками

Чаще украинцы платят за сервисы для просмотра фильмов и видео — их выбрали 57% респондентов. Еще 42% тратят деньги на музыкальные сервисы, а 32% - на программы для работы.

Также среди платных сервисов:

обучение — 27%;

игры — 24%;

книги — 23%;

ИИ-сервисы — 19%;

приложения для общения и мессенджеры — 13%;

налоговые сервисы — 9%;

остальное — 10%.

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

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Среди тех, кто использовал приложения для знакомств, 20% платили за дополнительные функции.

Отдельно исследовали платные ИИ-сервисы.

Среди тех, кто платит за искусственный интеллект:

31% пользуются платным ChatGPT,

18% - Gemini,

8% - Claude,

еще 4% выбрали Copilot,

2% - Perplexity,

60% - другие сервисы.

В этом вопросе можно было выбрать несколько ответов.

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