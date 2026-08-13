Юристы объяснили, как украинцев будут брать на военный учет за границей Сегодня 19:00 — Личные финансы

Юристы объяснили, как украинцев будут брать на военный учет за границей

Как возрасте от 18 до 60 лет обязаны подавать военно-учетный документ вместе с другими необходимыми документами. объясняют юристы Юридической сотни, для совершения консульских действий за рубежом украинские мужчины в

Они объяснили, какие правила проверки ВОД и автоматического взятия на учет в случае их отсутствия согласно постановлению Кабмина от 29 июля 2026 года № 981

О чем идет речь

Согласно постановлению граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны подавать в консульство военно-учетный документ в электронной форме вместе с другими необходимыми документами.

В то же время находящиеся на военном учете в СБУ или разведывательных органах должны предъявлять этот документ в бумажной форме.

Когда можно не предъявлять

Не предъявлять военно-учетные документы можно в случае, если

гражданин оформляет удостоверение личности на возвращение в Украину;

консульские действия совершаются в отношении детей, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

заявление подает гражданин, находящийся под арестом, задержанный или лишенный свободы за границей.

При личном обращении гражданина действительность его военно-учетных документов проверяется путем электронного информационного взаимодействия между системой е-Консул и Реестром в режиме реального времени.

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В случае получения из Реестра информации о недействительности военно-учетного документа и/или необходимости обновления персональных данных, а также если гражданин Украины не предъявит действительный военно-учетный документ в электронной форме, в том числе распечатанный, или если в документе нет сведений о подтверждении актуальности персональных данных, в совершении консульского действия откажут.

Если данные отсутствуют

Если проверка установит, что сведения о личности вообще отсутствуют в Реестре, предусмотрено его автоматическое взятие на военный учет с формированием электронного военно-учетного документа без направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра (пункт 13 Порядка).

Положения пунктов 12 и 13 настоящего Порядка, предусматривающие указанные механизмы, вступают в силу через 6 месяцев со дня вступления в силу постановления.

Сведения о призывниках, военнообязанных и резервистов будут храниться в Реестре в течение всего времени нахождения лица на военном учете и еще 75 лет после исключения из него, после чего подлежат уничтожению.

Как получить информацию

Граждане Украины могут бесплатно получить информацию о своем включении или невключении в Реестр и информацию о себе через электронный кабинет, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (при технической возможности) или путем личного обращения с письменным запросом в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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