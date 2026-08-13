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Юристы объяснили, как украинцев будут брать на военный учет за границей

Личные финансы
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Юристы объяснили, как украинцев будут брать на военный учет за границей
Юристы объяснили, как украинцев будут брать на военный учет за границей
Как объясняют юристы Юридической сотни, для совершения консульских действий за рубежом украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны подавать военно-учетный документ вместе с другими необходимыми документами.
Они объяснили, какие правила проверки ВОД и автоматического взятия на учет в случае их отсутствия согласно постановлению Кабмина от 29 июля 2026 года № 981.

О чем идет речь

Согласно постановлению граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны подавать в консульство военно-учетный документ в электронной форме вместе с другими необходимыми документами.
В то же время находящиеся на военном учете в СБУ или разведывательных органах должны предъявлять этот документ в бумажной форме.

Когда можно не предъявлять

Не предъявлять военно-учетные документы можно в случае, если
  • гражданин оформляет удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • консульские действия совершаются в отношении детей, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;
  • заявление подает гражданин, находящийся под арестом, задержанный или лишенный свободы за границей.
При личном обращении гражданина действительность его военно-учетных документов проверяется путем электронного информационного взаимодействия между системой е-Консул и Реестром в режиме реального времени.
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В случае получения из Реестра информации о недействительности военно-учетного документа и/или необходимости обновления персональных данных, а также если гражданин Украины не предъявит действительный военно-учетный документ в электронной форме, в том числе распечатанный, или если в документе нет сведений о подтверждении актуальности персональных данных, в совершении консульского действия откажут.

Если данные отсутствуют

Если проверка установит, что сведения о личности вообще отсутствуют в Реестре, предусмотрено его автоматическое взятие на военный учет с формированием электронного военно-учетного документа без направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра (пункт 13 Порядка).
Положения пунктов 12 и 13 настоящего Порядка, предусматривающие указанные механизмы, вступают в силу через 6 месяцев со дня вступления в силу постановления.
Сведения о призывниках, военнообязанных и резервистов будут храниться в Реестре в течение всего времени нахождения лица на военном учете и еще 75 лет после исключения из него, после чего подлежат уничтожению.

Как получить информацию

Граждане Украины могут бесплатно получить информацию о своем включении или невключении в Реестр и информацию о себе через электронный кабинет, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (при технической возможности) или путем личного обращения с письменным запросом в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
По материалам:
Finance.ua
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