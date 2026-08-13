Кому в Испании легче получить ипотеку Сегодня 17:00 — Недвижимость

Кому в Испании легче получить ипотеку

В 2026 г. получение ипотеки в Испании не столько похоже на простую банковскую операцию, сколько на процесс финансового отбора, в котором тщательно проверяется каждая деталь заявителя.

Об этом пишет испанское издание Iarazon

Перед одобрением кредита кредиторы не только пересматривают платежную ведомость заявителя, но и составляют комплексный профиль клиента на основе его дохода, стабильности работы, уровня долга и фактической сбережения.

Читайте также Жилищный кризис в Испании: на кого влияет больше всего

Когда доступ к жилью предполагает взятие на себя очень долгосрочных финансовых обязательств, демонстративная платежеспособность стала ключом к открытию или закрытию дверей к финансированию.

Средняя сумма кредита

Средняя сумма кредита выросла на 9,7% и достигла 174 866 евро. Тем временем средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам составила 2,98%. Этот сценарий четко демонстрирует, что покупателям приходится занимать все большие суммы, а банкам приходится тщательно оценивать риск,

Самые интересные профили для банковского сектора

Финансовый консультант и эксперт по ипотеке Монтсе Сеспедоса объясняет, что некоторые группы могут иметь преимущество во время переговоров по финансированию.

Среди них — те, кто младше 35 лет, сегмент, который может воспользоваться определенными мерами поддержки и кредитами с более высоким, чем обычно, финансированием.

По словам Сеспедосы, некоторые молодые покупатели могут получить ипотеку до 95% стоимости покупки, если они соответствуют необходимым условиям.

Чиновники позиционируют себя как «любимцы»

Государственные служащие также фигурируют среди профилей, эксперт считает особенно привлекательными для финансовых учреждений.

Причина связана со стабильностью их дохода и восприятием более низкого риска долгосрочного дефолта. Эксперт отмечает, что в определенных случаях и при соответствующих условиях они могут финансировать до 100% стоимости покупки.

Читайте также Поляки продолжают скупать жилье в Испании

Консультант также выделяет профиль, который может быть менее очевидным для многих покупателей: самозанятые работники, связанные с технологическим сектором или миром видеоигр, группы, которые могут представлять особый интерес, когда они демонстрируют солидный финансовый послужной список.

По словам Сеспедозы, основное объяснение состоит в том, как банки интерпретируют риск каждого клиента. Чтобы оценить хороший ипотечный профиль, кредиторы ищут покупателей с высоким доходом, стабильной работой и наименьшим возможным количеством ссуд и финансовых обязательств.

Речь идет не только о том, сколько денег поступает на счет ежемесячно, но и о том, сколько остается свободного времени после взятия долга и безопасности будущих доходов.

На ипотечном рынке, где средняя сумма займа уже приближается к 175 000 евро, понимание факторов, учитываемых банками, может являться решающим инструментом для согласования условий перед подписанием.

Ранее мы писали , что долгосрочная аренда жилья в Испании переживает стрессовую ситуацию, так называемый «идеальный шторм», из-за сочетания таких факторов, как высокие цены на фоне роста спроса, падения предложения и регуляторные меры, создающие неопределенность.

Аренда на основных рынках Мадрида, Барселоны, Валенсии и Малаги подчеркивает это давление, причем коэффициенты доступности превышают средний показатель по стране (37,8% чистой зарплаты).

молодому человеку в Испании пришлось бы тратить почти всю свою зарплату на аренду жилья для одного человека. Кризис доступности жилья все больше отдаляет испанскую молодежь от возможности жить отдельно от родителей. Ранее также Finance.ua писал , чтомолодому человеку в Испании пришлось бы тратить почтидля одного человека. Кризис доступности жилья все больше отдаляет испанскую молодежь от возможности жить отдельно от родителей.

Уровень жилищной самостоятельности молодых людей в 2025 году упал до 14,5% среди испанцев от 16 до 29 лет, что является самым низким показателем за всю историю подобной статистики, согласно последним данным Обсерватории самостоятельного проживания Испанского совета молодежи (CJE).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.