«Идеальный шторм» на рынке аренды в Испании: резкий рост цен и рекордный спрос Сегодня 20:03 — Недвижимость

«Идеальный шторм» на рынке аренды в Испании: резкий рост цен и рекордный спрос

Долгосрочная аренда жилья в Испании переживает стрессовую ситуацию, так называемый «идеальный шторм», из-за сочетания таких факторов, как высокие цены на фоне роста спроса, падение предложения и регуляторные меры, создающие неопределенность.

Об этом пишут СМИ Испании на основе данных сайта недвижимости idealista

Аренда на основных рынках Мадрида, Барселоны, Валенсии и Малаги находится по особым давлением, причем коэффициенты доступности превышают средний показатель по стране (37,8% чистой зарплаты).

37,8% от средней чистой зарплаты, что почти на 12 пунктов выше, чем коэффициент, необходимый для покупки жилья (26%), и значительно превышает пороговые значения, рекомендованные международными организациями. Ежегодный отчет idealista/data о жилищной ситуации в Испании подтверждает, что рынок аренды испытывает чрезвычайное напряжение. К концу 2025 года коэффициент доступности аренды составилот средней чистой зарплаты, что почти на 12 пунктов выше, чем коэффициент, необходимый для покупки жилья (26%), и значительно превышает пороговые значения, рекомендованные международными организациями.

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Давление о возможности ежемесячно платить арендную плату особенно сильно в таких провинциях, как Малага (52%), Балеарские острова (46%), Барселона (42%), Мадрид (38%) или Валенсия (37%), где доступ к арендованному жилью требует гораздо больших усилий, чем в среднем по стране.

Что предшествовало

В последние несколько лет предложение жилья, доступного для долгосрочной аренды, продолжало сокращаться. Фонд арендованного жилья упал до 0,69% общего существующего фонда, что значительно ниже среднего показателя 1%, зафиксированного между 2019 и 2021 годами, что способствовало достижению рекордно высоких цен.

Что сейчас

Спрос продолжает расти. В конце 2025 года в среднем было зарегистрировано 33,5 лидов на одно объявление по сравнению с 6,75 в январе 2019 года, что отображает чрезвычайный рост всего за 6 лет.

Барселона завершила прошлый год с 68 лидами на одно объявление, что более чем вдвое превышает спрос по сравнению с маем 2023 года, когда вступил в силу Закон о жилье (29).

В Мадриде спрос достиг 49 лидов на объявление по сравнению с 10 в начале 2029 года или 17 контактами, которые уже были, когда в Украине вспыхнула война в феврале 2022 года. В мае 2023 г. (Закон о жилье) он уже достиг 25 контактов на объявление.

Малага и Валенсия завершили 2025 год с высокими показателями, но с несколько меньшим давлением, чем в предыдущие годы. Столица Коста-дель-Соль достигла 16 лидов на объявление, хотя в мае 2024 года она достигла 24 контактов. Это далеко от всего 4 контактов, которые наблюдались после выхода из пандемии коронавируса. Валенсия со своей стороны достигла 32 лидов на объявление в конце прошлого года и 36 контактов в мае 2025 года. Двумя годами ранее этот показатель составлял 25 контактов, что далеко от всего 6 контактов, зафиксированных в 2019 году.

Цены выросли на 30,7%, предложение снизилось на 30%

После трех лет действия Закона о жилье средние цены на аренду жилья в Испании выросли на 30,7%, предложение уменьшилось на 30%, а конкуренция на рынке арендного жилья выросла более чем вдвое. Это несмотря на то, что закон был создан для контроля цен на аренду и улучшения доступа к жилью для всех испанцев.

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Три года спустя жилье стало главным препятствием для испанцев и теперь почти в 50% случаев упоминается как самая большая проблема в анкетах Барометра Центра социологических исследований (CIS).

Средняя цена аренды в Испании достигла 15,1 евро за квадратный метр в месяц в течение прошлого мая, что на 4% больше, чем в прошлом году, и стало самым высоким показателем в исторической серии idealista.

Где выросли больше всего

За последний год цены на аренду выросли в 46 из 50 провинций Испании, но наиболее заметное падение наблюдалось в Барселоне (-8,8%), где средняя арендная плата упала до 18,8 евро/м², уступая только Балеарским островам (20,1 евро/м²) и Мадриду (2).

В провинции Мадрид арендная плата выросла на 7,7%. В двух других проанализированных провинциях в Валенсии наблюдался рост на 5,1%, достигнув 14,1 евро/м², тогда как в Малаге арендная плата за последний год выросла на 4,8% и сейчас средняя арендная плата составляет 17,1 евро/м².

молодому человеку в Испании пришлось бы тратить почти всю свою зарплату на аренду жилья для одного человека. Кризис доступности жилья все больше отдаляет испанскую молодежь от возможности жить отдельно от родителей. Ранее Finance.ua писал , чтомолодому человеку в Испании пришлось бы тратить почтидля одного человека. Кризис доступности жилья все больше отдаляет испанскую молодежь от возможности жить отдельно от родителей.

Уровень жилищной самостоятельности молодых людей в 2025 году упал до 14,5% среди испанцев в возрасте от 16 до 29 лет. Это самый низкий показатель за всю историю подобной статистики, согласно последним данным Обсерватории самостоятельного проживания Испанского совета молодежи (CJE).

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