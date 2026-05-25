Средняя аренда жилья для 1 человека в Испании занимает 98,7% зарплаты молодежи

Недвижимость
Уровень жилищной самостоятельности молодежи в Испании в 2025 году снизился до 14,5%, это самый худший показатель за все время наблюдений.
Об этом сообщает Испанский совет молодежи.
Согласно отчету, молодому человеку пришлось бы тратить почти всю свою зарплату на аренду жилья для одного человека. Кризис доступности жилья все больше отдаляет испанскую молодежь от возможности жить отдельно от родителей.
Уровень жилищной самостоятельности молодых людей в 2025 году упал до 14,5% среди испанцев от 16 до 29 лет, что является самым низким показателем за всю историю подобной статистики, согласно последним данным Обсерватории самостоятельного проживания Испанского совета молодежи (CJE).
Опубликованный свежий отчет показывает, что работающему молодому человеку пришлось бы тратить 98,7% своей чистой зарплаты на аренду отдельного жилья в Испании.
Оценочный средний возраст самостоятельного проживания превышает 30 лет. Кроме того, отмечается, что трудности с доступом к жилью сегодня являются одним из ключевых факторов обнищания молодежи в Испании: «Среди молодых людей, живущих в арендованном жилье, риск бедности возрастает с 25,9% до оплаты жилья до 43% после нее».
«Для молодежи переехать от родителей означает обеднеть», — утверждает глава Испанского совета молодежи (CJE) Андреа Хенри.

Какие зарплаты

Согласно данным, средняя чистая зарплата молодого человека составляет около 1190 евро в месяц, в то время как средняя стоимость аренды жилья достигает 1176 евро.
В CJE предупреждают, что доступ к жилью превратился в «один из основных аспектов неравенства» между поколениями.

В чем проблемы

Организация отмечает, что проблема касается уже не только тех, кто не работает или находится в ситуации социальной изоляции, но и части работающей молодежи.
«Даже работая, значительная часть молодых людей не может построить самостоятельную жизнь, не оказавшись в условиях нестабильности, чрезмерной задолженности или зависимости от семьи», — говорится в отчете.
Испанский совет молодежи призывает власти расширить предложение доступного жилья и облегчить молодым людям доступ к достойным условиям проживания. «Проблема носит структурный характер и имеет серьезные последствия для целого поколения», — предупреждают в организации.
Как отмечалось ранее, дороже всего арендовать жилье традиционно в таких городах, как Барселона и Мадрид. В Барселоне однокомнатная квартира в центре города стоит в среднем 1436 евро в месяц, а за пределами центра — 1092 евро. Такие данные приводит Numbeo.
Цены на жилье в других городах Испании тоже остаются высокими. Так, в Малаге в центре это будет стоить около 1 100 евро, за пределами центра — около 900 евро.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьИспания
