Госстат обновил методику подсчета цен на жилье по стандартам ЕС Сегодня 09:25 — Недвижимость

Государственная служба статистики Украины обновила методологию государственного статистического наблюдения «Изменения цен на рынке жилья» в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Новые правила вступили в силу с первого квартала 2026 года, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в Госстате, методологию адаптировали к Регламенту Европейской Комиссии 2025/1182. В то же время, ведомство расширило охват рынка жилья и источников информации для формирования статистики.

Как теперь будет

Теперь при расчете индексов цен будут учитываться не только квартиры, но и жилые дома на первичном и вторичном рынках. Также наблюдение будет охватывать все территориальные общины Украины — города, поселки и села.

Для сбора информации Госстат начал использовать новые источники данных. В частности, портал OLX в рамках соглашения об информационном сотрудничестве будет предоставлять информацию о ценах продажи квартир и частных домов.

В ведомстве отмечают, что использование Big Data и альтернативных источников информации отвечает современным международным подходам к статистическим исследованиям. Это должно повысить актуальность и репрезентативность показателей рынка недвижимости.

Кроме того, Госстат перешел на новый базисный период для расчета индексов цен на жилье — 2025 = 100. Такой подход необходим для передачи данных в Евростат в соответствии с европейскими статистическими требованиями.

Обновленные методологические положения были утверждены приказом Госстата № 72 от 27 марта 2026 года.

