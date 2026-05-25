Госстат обновил методику подсчета цен на жилье по стандартам ЕС

Теперь при расчете индексов цен будут учитываться не только квартиры, но и жилые дома на первичном и вторичном рынках. Также наблюдение будет охватывать все территориальные общины Украины — города, поселки и села.
Для сбора информации Госстат начал использовать новые источники данных. В частности, портал OLX в рамках соглашения об информационном сотрудничестве будет предоставлять информацию о ценах продажи квартир и частных домов.
В ведомстве отмечают, что использование Big Data и альтернативных источников информации отвечает современным международным подходам к статистическим исследованиям. Это должно повысить актуальность и репрезентативность показателей рынка недвижимости.
Кроме того, Госстат перешел на новый базисный период для расчета индексов цен на жилье — 2025 = 100. Такой подход необходим для передачи данных в Евростат в соответствии с европейскими статистическими требованиями.
Обновленные методологические положения были утверждены приказом Госстата № 72 от 27 марта 2026 года.