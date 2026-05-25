Госстат обновил методику подсчета цен на жилье по стандартам ЕС

Государственная служба статистики Украины обновила методологию государственного статистического наблюдения «Изменения цен на рынке жилья» в соответствии с требованиями Европейского Союза.
Новые правила вступили в силу с первого квартала 2026 года, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщили в Госстате, методологию адаптировали к Регламенту Европейской Комиссии 2025/1182. В то же время, ведомство расширило охват рынка жилья и источников информации для формирования статистики.
Как теперь будет

Теперь при расчете индексов цен будут учитываться не только квартиры, но и жилые дома на первичном и вторичном рынках. Также наблюдение будет охватывать все территориальные общины Украины — города, поселки и села.
Для сбора информации Госстат начал использовать новые источники данных. В частности, портал OLX в рамках соглашения об информационном сотрудничестве будет предоставлять информацию о ценах продажи квартир и частных домов.
В ведомстве отмечают, что использование Big Data и альтернативных источников информации отвечает современным международным подходам к статистическим исследованиям. Это должно повысить актуальность и репрезентативность показателей рынка недвижимости.
Кроме того, Госстат перешел на новый базисный период для расчета индексов цен на жилье — 2025 = 100. Такой подход необходим для передачи данных в Евростат в соответствии с европейскими статистическими требованиями.
Обновленные методологические положения были утверждены приказом Госстата № 72 от 27 марта 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
