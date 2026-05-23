В каких городах Украины самые высокие цены на дома, а где жилье доступнее

Львов обогнал Киев по ценам на частные дома, Фото: magnific

Дороже всего частные дома продают во Львове и Киеве, тогда как в прифронтовых городах и на севере страны цены остаются ниже.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Где самые высокие цены на частные дома

Медианная стоимость частных домов в Киеве и Львове составляет 220 тысяч долларов. В то же время в Чернигове дом в среднем стоит 28,8 тыс. долларов — это примерно в 7,5 раза дешевле, чем в столице и Львове.

Средние цены на дома в Украине, Инфографика: ЛУН

Однако, как отмечают аналитики, корректнее сравнивать не только полную стоимость домов, но и стоимость квадратного метра, поскольку площадь жилья существенно отличается в зависимости от города.

«Медианная площадь домов, выставленных на продажу в Киеве и Львове, составляет 180 и 175 кв. м соответственно, тогда как в Чернигове — около 60 кв. м. Именно поэтому для более точного сравнения целесообразно анализировать не только полную стоимость дома, но и стоимость его квадратного метра», — отмечает Людмила Кирюхина.

Львов уже обогнал столицу по цене квадратного метра. В городе медианная стоимость «квадрата» составляет 1420 долларов, тогда как в Киеве — 1250 долларов.

К городам с самой дорогой частной недвижимостью также относятся:

Ужгород — 1190 долларов за кв. м;

Одесса — 1050 долларов;

Ивано-Франковск — 964 доллара.

Самые доступные дома продают в Николаеве, Запорожье и Чернигове. В этих городах медианная стоимость квадратного метра составляет 425, 440 и 455 долларов соответственно.

Цены за 1 кв. м в городах Украины, Инфографика: ЛУН

Где цены растут быстрее всего

По словам аналитиков, цены на дома растут почти во всех областных центрах Украины.

Больше всего за год подорожало жилье в Луцке — цены там поднялись на 27%. Второе место по темпам роста заняли Черновцы, где квадратный метр подорожал на 23%.

Также на 15−17% за год подорожала медианная стоимость квадратного метра домов в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Черкассах.

В то же время в части городов цены, наоборот, снизились. В частности, в Николаеве и Запорожье медианная стоимость «квадрата» за год упала на 4% и 5% соответственно.

Небольшое снижение также зафиксировали в Днепре и Полтаве — на 2% и 1% соответственно.

