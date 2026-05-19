0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит жилье в Виннице — цены на квартиры и дома

Недвижимость
27
Квартира
Квартира
Винница продолжает привлекать инвесторов и покупателей жилья: местный рынок недвижимости демонстрирует не просто стабильность, а сильный ценовой рывок. Только за последние четыре года медианная стоимость квадратного метра в новостройках города выросла более чем вдвое, а весна 2026 года задала рынку новый, еще более стремительный темп развития как у первичном, так и у вторичном сегментах.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Первичка

По состоянию на май 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Винницы от застройщиков достигла отметки 48 700 грн. Для сравнения, еще в начале 2021 года этот показатель составлял всего 20 300 грн.
Интереснее всего динамика последних месяцев. Рынок первичной недвижимости продемонстрировал резкое ускорение именно весной:
  • за год (с мая 2025 г.) цена выросла на 16,51% (с 41 800 грн за кв. м);
  • за последние 6 месяцев — на 15,4% (с 42 200 грн за кв. м);
  • только за 1 последний месяц — цена выросла на 9,68% (с 44 400 до 48 700 грн за кв. м).
Читайте также
Сколько стоит жилье в Виннице — цены на квартиры и дома
Цены существенно отличаются в зависимости от класса жилья;
  • покупателям эконом-класса квадратный метр в среднем обойдется в 33 900 грн за кв. м;
  • за комфорт-класс за «квадрат» от застройщика придется выложить 43 300 грн;
  • в то время как элитная недвижимость премиум-сегмента пересекла отметку в 55 000 грн за кв. м.
Сколько стоит жилье в Виннице — цены на квартиры и дома

Вторичка

Не отстает и вторичный рынок жилья, где цены обычно фиксируются в иностранной валюте. За последние полгода стоимость 1-комнатных квартир в долларовом эквиваленте выросла на 11%, а 3-комнатных — на 10%.
Если анализировать общие медианные ценники на готовые квартиры, ситуация выглядит следующим образом:
  • 1-комнатные квартиры: стоят 52 800 $ (годовой прирост составил мощные +20% с отметки 44 000 $, при этом за последний месяц цена прибавила сразу 5,6%).
  • 2-комнатные квартиры: за год подорожали почти на 12% и сейчас их медианная стоимость составляет 75 000 $.
  • 3-комнатные квартиры: продемонстрировали рост на 11,4% за год, достигнув показателя 87 500 $.
Место для вашей рекламы
Сколько стоит жилье в Виннице — цены на квартиры и дома

Частные дома

Сегмент частных домов на вторичном рынке Винницы ведет себя гораздо спокойнее, чем квартир, однако тренд на подорожание заметен и здесь. На май 2026 года медианная стоимость дома в городе составляет 90 000 $.
Сколько стоит жилье в Виннице — цены на квартиры и дома
За год этот сегмент вырос в цене на 5,8% (с 85 000 $), а за последний месяц — на 2,27% (с 88 000 $).
Что касается домов в области, то здесь средняя цена достигла 65 000 $. Годовая динамика цены составляет +44%.
Ранее мы сообщали, что Винница замыкает пятерку городов Украины, где жилье подорожало больше всего.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на квартирыВинницаЖилая недвижимостьПокупка квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems