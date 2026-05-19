Сколько стоит жилье в Виннице — цены на квартиры и дома

Квартира

Винница продолжает привлекать инвесторов и покупателей жилья: местный рынок недвижимости демонстрирует не просто стабильность, а сильный ценовой рывок. Только за последние четыре года медианная стоимость квадратного метра в новостройках города выросла более чем вдвое, а весна 2026 года задала рынку новый, еще более стремительный темп развития как у первичном, так и у вторичном сегментах.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Первичка

По состоянию на май 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Винницы от застройщиков достигла отметки 48 700 грн. Для сравнения, еще в начале 2021 года этот показатель составлял всего 20 300 грн.

Интереснее всего динамика последних месяцев. Рынок первичной недвижимости продемонстрировал резкое ускорение именно весной:

за год (с мая 2025 г.) цена выросла на 16,51% (с 41 800 грн за кв. м);

(с мая 2025 г.) цена выросла на (с 41 800 грн за кв. м); за последние 6 месяцев — на 15,4% (с 42 200 грн за кв. м);

— на (с 42 200 грн за кв. м); только за 1 последний месяц — цена выросла на 9,68% (с 44 400 до 48 700 грн за кв. м).

Цены существенно отличаются в зависимости от класса жилья;

покупателям эконом-класса квадратный метр в среднем обойдется в 33 900 грн за кв. м;

квадратный метр в среднем обойдется в 33 900 грн за кв. м; за комфорт-класс за «квадрат» от застройщика придется выложить 43 300 грн;

за «квадрат» от застройщика придется выложить 43 300 грн; в то время как элитная недвижимость премиум-сегмента пересекла отметку в 55 000 грн за кв. м.

Вторичка

Не отстает и вторичный рынок жилья, где цены обычно фиксируются в иностранной валюте. За последние полгода стоимость 1-комнатных квартир в долларовом эквиваленте выросла на 11%, а 3-комнатных — на 10%.

Если анализировать общие медианные ценники на готовые квартиры, ситуация выглядит следующим образом:

1-комнатные квартиры: стоят 52 800 $ (годовой прирост составил мощные +20% с отметки 44 000 $, при этом за последний месяц цена прибавила сразу 5,6%).

стоят (годовой прирост составил мощные с отметки 44 000 $, при этом за последний месяц цена прибавила сразу 5,6%). 2-комнатные квартиры: за год подорожали почти на 12% и сейчас их медианная стоимость составляет 75 000 $ .

за год подорожали почти на 12% и сейчас их медианная стоимость составляет . 3-комнатные квартиры: продемонстрировали рост на 11,4% за год, достигнув показателя 87 500 $.

Частные дома

Сегмент частных домов на вторичном рынке Винницы ведет себя гораздо спокойнее, чем квартир, однако тренд на подорожание заметен и здесь. На май 2026 года медианная стоимость дома в городе составляет 90 000 $.

За год этот сегмент вырос в цене на 5,8% (с 85 000 $), а за последний месяц — на 2,27% (с 88 000 $).

Что касается домов в области, то здесь средняя цена достигла 65 000 $. Годовая динамика цены составляет +44%.

