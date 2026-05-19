Сколько стоит жилье в Виннице — цены на квартиры и дома
Винница продолжает привлекать инвесторов и покупателей жилья: местный рынок недвижимости демонстрирует не просто стабильность, а сильный ценовой рывок. Только за последние четыре года медианная стоимость квадратного метра в новостройках города выросла более чем вдвое, а весна 2026 года задала рынку новый, еще более стремительный темп развития как у первичном, так и у вторичном сегментах.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
Первичка
По состоянию на май 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Винницы от застройщиков достигла отметки 48 700 грн. Для сравнения, еще в начале 2021 года этот показатель составлял всего 20 300 грн.
Интереснее всего динамика последних месяцев. Рынок первичной недвижимости продемонстрировал резкое ускорение именно весной:
- за год (с мая 2025 г.) цена выросла на 16,51% (с 41 800 грн за кв. м);
- за последние 6 месяцев — на 15,4% (с 42 200 грн за кв. м);
- только за 1 последний месяц — цена выросла на 9,68% (с 44 400 до 48 700 грн за кв. м).
Цены существенно отличаются в зависимости от класса жилья;
- покупателям эконом-класса квадратный метр в среднем обойдется в 33 900 грн за кв. м;
- за комфорт-класс за «квадрат» от застройщика придется выложить 43 300 грн;
- в то время как элитная недвижимость премиум-сегмента пересекла отметку в 55 000 грн за кв. м.
Вторичка
Не отстает и вторичный рынок жилья, где цены обычно фиксируются в иностранной валюте. За последние полгода стоимость 1-комнатных квартир в долларовом эквиваленте выросла на 11%, а 3-комнатных — на 10%.
Если анализировать общие медианные ценники на готовые квартиры, ситуация выглядит следующим образом:
- 1-комнатные квартиры: стоят 52 800 $ (годовой прирост составил мощные +20% с отметки 44 000 $, при этом за последний месяц цена прибавила сразу 5,6%).
- 2-комнатные квартиры: за год подорожали почти на 12% и сейчас их медианная стоимость составляет 75 000 $.
- 3-комнатные квартиры: продемонстрировали рост на 11,4% за год, достигнув показателя 87 500 $.
Частные дома
Сегмент частных домов на вторичном рынке Винницы ведет себя гораздо спокойнее, чем квартир, однако тренд на подорожание заметен и здесь. На май 2026 года медианная стоимость дома в городе составляет 90 000 $.
За год этот сегмент вырос в цене на 5,8% (с 85 000 $), а за последний месяц — на 2,27% (с 88 000 $).
Что касается домов в области, то здесь средняя цена достигла 65 000 $. Годовая динамика цены составляет +44%.
Ранее мы сообщали, что Винница замыкает пятерку городов Украины, где жилье подорожало больше всего.
