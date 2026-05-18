Как оформить право собственности на квартиру в новостройке Сегодня 13:01 — Недвижимость

Покупка квартиры в новостройке не завершается подписанием договора или передачей ключей. Окончательным этапом всегда является государственная регистрация права собственности. Именно она подтверждает, что жилье официально принадлежит покупателю, и им можно полноценно распоряжаться. Со ссылкой на экспертов агентства недвижимости «Твоя крепость» рассказываем, как зарегистрировать квартиру в новостройке и что нужно знать покупателям.

Регистрация права собственности — это финальный шаг сделки с недвижимостью. После внесения данных в Государственный реестр покупатель становится полноправным владельцем квартиры и получает право ею пользоваться, продавать или передавать по наследству.

Как объясняют специалисты, без этого этапа даже после оплаты жилье юридически не считается полностью оформленным на покупателя.

Регистрация прав застройщиком

Зачастую застройщики берут процесс регистрации на себя и оформляют права собственности сразу для группы инвесторов. Это удобно для покупателя, потому что не нужно самостоятельно ходить по учреждениям и собирать документы.

В то же время, такой вариант имеет и минусы: процесс может затягиваться, а сроки оформления зависят от посредника. Также, по словам экспертов, в части случаев это может стоить дороже, чем самостоятельное оформление.

Самостоятельная регистрация прав на жилье

Если владелец решает оформлять квартиру самостоятельно, он может обратиться к нотариусу или в ЦПАУ. Эксперты по недвижимости объясняют, что в обоих случаях процесс фактически контролируется государственным регистратором, просто путь подачи документов разный.

Нотариус сам вносит данные в реестр, а через ЦПАУ документы передаются регистратору через администратора.

Какие документы необходимы для регистрации

Для регистрации права собственности требуется базовый пакет документов, определенный законодательством.

Обычно это:

заявление о регистрации;

паспорт и идентификационный код;

технический паспорт;

акт приемки-передачи квартиры;

договор с застройщиком и другие сделки, если они есть;

квитанция об уплате административного сбора;

документы о вводе дома в эксплуатацию и присвоении адреса.

Как оформить технический паспорт

Технический паспорт обычно заказывает покупатель в БТИ. Как объясняют в агентстве недвижимость, это один из первых документов, без которого регистрацию невозможно завершить.

Его изготовление обычно занимает около 5 дней, а стоимость может составлять около 500−700 грн.

Срок регистрации и стоимость услуг

По закону стандартный срок регистрации составляет до 5 рабочих дней.

Эксперты недвижимости говорят, что скорость оформления напрямую зависит от выбранного срока и размера административного сбора:

5 дней — 0,1 прожиточного минимума;

2 дня — 1 прожиточный минимум;

1 день — 2 прожиточных минимума;

2 часа — 5 прожиточных минимумов.

Отдельно оплачивается получение информации из реестра: в бумажном виде — 0,025 прожиточного минимума, в электронном — 0,125.

Порядок регистрации — поэтапные шаги

После подачи документов регистратор открывает дело и запускает процедуру оформления.

Обычно процесс выглядит так:

формируется электронный пакет документов и определяется очередность разбирательства;

проводится проверка законности всех документов;

принимается решение о регистрации;

данные вносятся в Государственный реестр;

владелец получает подтверждение в бумажном или электронном виде.

Основания отказа в регистрации права собственности на жилье

Специалисты отметили, что отказ возможен в нескольких типичных случаях:

подан неполный пакет документов;

есть ошибки или несоответствия в документах;

квартира находится под обременением;

квартира продавалась дважды, ранее производилась регистрация прав ошибочно;

документы оформлены с нарушениями.

Регистрация права собственности на квартиру в ипотеке

Если квартира приобретается в ипотеку, пакет документов почти не отличается, но прилагается ипотечный договор и подтверждение расчетов с застройщиком.

Как объясняют эксперты по недвижимости, в этом случае квартира регистрируется на собственника, но с обременением.

Это означает, что жилье находится в залоге банка, и без его разрешения владелец не может свободно распоряжаться им. Обременение снимается после полного погашения кредита.

