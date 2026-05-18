Как оформить право собственности на квартиру в новостройке

Покупка квартиры в новостройке не завершается подписанием договора или передачей ключей. Окончательным этапом всегда является государственная регистрация права собственности. Именно она подтверждает, что жилье официально принадлежит покупателю, и им можно полноценно распоряжаться. Со ссылкой на экспертовагентства недвижимости «Твоя крепость»рассказываем, как зарегистрировать квартиру в новостройке и что нужно знать покупателям.
Регистрация прав собственности на квартиру в новостройке
Регистрация права собственности — это финальный шаг сделки с недвижимостью. После внесения данных в Государственный реестр покупатель становится полноправным владельцем квартиры и получает право ею пользоваться, продавать или передавать по наследству.
Как объясняют специалисты, без этого этапа даже после оплаты жилье юридически не считается полностью оформленным на покупателя.
Зачастую застройщики берут процесс регистрации на себя и оформляют права собственности сразу для группы инвесторов. Это удобно для покупателя, потому что не нужно самостоятельно ходить по учреждениям и собирать документы.
В то же время, такой вариант имеет и минусы: процесс может затягиваться, а сроки оформления зависят от посредника. Также, по словам экспертов, в части случаев это может стоить дороже, чем самостоятельное оформление.
Если владелец решает оформлять квартиру самостоятельно, он может обратиться к нотариусу или в ЦПАУ. Эксперты по недвижимости объясняют, что в обоих случаях процесс фактически контролируется государственным регистратором, просто путь подачи документов разный.
Нотариус сам вносит данные в реестр, а через ЦПАУ документы передаются регистратору через администратора.
Какие документы необходимы для регистрации
Для регистрации права собственности требуется базовый пакет документов, определенный законодательством.
Обычно это:
заявление о регистрации;
паспорт и идентификационный код;
технический паспорт;
акт приемки-передачи квартиры;
договор с застройщиком и другие сделки, если они есть;
квитанция об уплате административного сбора;
документы о вводе дома в эксплуатацию и присвоении адреса.
Как оформить технический паспорт
Технический паспорт обычно заказывает покупатель в БТИ. Как объясняют в агентстве недвижимость, это один из первых документов, без которого регистрацию невозможно завершить.