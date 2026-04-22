Осторожно! Здесь покупать квартиры нельзя! Посмотрите рейтинг недвижимости Киева и Украины

В Киеве идет активное строительство жилья, но для покупателей сегодня важны не только темпы, но и гарантии: вовремя ли сдадут дом, соответствует ли он заявленному классу и все ли в порядке с документами. Именно эти критерии легли в основу нового исследования рынка недвижимости от наших коллег из портала Минфин, которым мы делимсяв новом видео на нашем YouTube-канале.
Об исследовании
Все выводы основываются на открытых данных — сертификатах и декларациях Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Рейтинг независимый и не подстраивается под интересы конкретных девелоперов.
«Минфин» анализирует рынок более 10 лет, и нынешний отчет — уже третий обзор по Киеву, что позволяет сравнить ситуацию с предыдущими годами.
Сколько жилья сдали и кто среди лидеров
В рейтинг вошли 29 участников — как крупные девелоперы, так и отдельные ЖК или проекты частных застройщиков.
За 2025 год в столице ввели в эксплуатацию 53 дома в 39 жилых комплексах. Это почти 740 тысяч квадратных метров жилья или более 12 тысяч квартир.
Первое место заняла компания Stolitsa Group. Она, в частности, завершает объекты обанкротившегося банка «Аркада» — «Патриотика» и «Эврика». В то же время, инвесторы часто жалуются на затянутые сроки и сложности с оформлением права собственности.
Всего пять девелоперов смогли нарастить темпы строительства:
Stolitsa Group;
IB Alliance;
Royal House;
РИЭЛ;
Галжилстрой.
Другие игроки, среди которых Интергал-Буд, KAN Development, Ковальская и ДСК-Жилстрой, наоборот, замедлили работу.
Земля под застройку — главный риск для инвестора
Особое внимание аналитики уделили земельным участкам. В более чем 30% случаев строительство ведется на государственных землях — например, принадлежащих университетам или научным учреждениям.
Кроме того, обнаружено 11 жилых комплексов, где целевое назначение земли не предусматривает жилую застройку.