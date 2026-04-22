Место для вашей рекламы

Осторожно! Здесь покупать квартиры нельзя! Посмотрите рейтинг недвижимости Киева и Украины

В Киеве идет активное строительство жилья, но для покупателей сегодня важны не только темпы, но и гарантии: вовремя ли сдадут дом, соответствует ли он заявленному классу и все ли в порядке с документами. Именно эти критерии легли в основу нового исследования рынка недвижимости от наших коллег из портала Минфин, которым мы делимся в новом видео на нашем YouTube-канале.

Об исследовании

Все выводы основываются на открытых данных — сертификатах и ​​декларациях Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Рейтинг независимый и не подстраивается под интересы конкретных девелоперов.
«Минфин» анализирует рынок более 10 лет, и нынешний отчет — уже третий обзор по Киеву, что позволяет сравнить ситуацию с предыдущими годами.

Сколько жилья сдали и кто среди лидеров

В рейтинг вошли 29 участников — как крупные девелоперы, так и отдельные ЖК или проекты частных застройщиков.
За 2025 год в столице ввели в эксплуатацию 53 дома в 39 жилых комплексах. Это почти 740 тысяч квадратных метров жилья или более 12 тысяч квартир.
Первое место заняла компания Stolitsa Group. Она, в частности, завершает объекты обанкротившегося банка «Аркада» — «Патриотика» и «Эврика». В то же время, инвесторы часто жалуются на затянутые сроки и сложности с оформлением права собственности.
Всего пять девелоперов смогли нарастить темпы строительства:
  • Stolitsa Group;
  • IB Alliance;
  • Royal House;
  • РИЭЛ;
  • Галжилстрой.
Другие игроки, среди которых Интергал-Буд, KAN Development, Ковальская и ДСК-Жилстрой, наоборот, замедлили работу.

Земля под застройку — главный риск для инвестора

Особое внимание аналитики уделили земельным участкам. В более чем 30% случаев строительство ведется на государственных землях — например, принадлежащих университетам или научным учреждениям.
Кроме того, обнаружено 11 жилых комплексов, где целевое назначение земли не предусматривает жилую застройку.
Среди примеров:
  • ЖК Navigator 2 — участок предназначенный для «обеспечения деятельности военных формирований»;
  • ЖК 4U — участок для научных исследований и разработки;
  • ЖК Ok’land от застройщика РИЭЛ и ЖК Svitlo Park от Futura hata — территории по закону должны использоваться как «административно-офисные»;
  • проект Kub29 — земля для коммерческой деятельности;
  • ЖК «Заречный» — формально объект для временного проживания (как гостиница);
  • «Варшавский-3» и 7 Kvartal расположены на участках для «прочей общественной застройки».

«Реконструкция» вместо нового строительства

Еще один тренд — использование формата реконструкции. Каждый шестой объект в рейтинге проходит не как новое строительство, а как обновление существующих построек.
Речь идет, в частности, о:
  • Nordica Residence;
  • 4U;
  • Gravity Park;
  • «Днепровская мечта».
Фактически это позволяет застройщикам работать по старым разрешениям и обходить часть сложных процедур.
Место для вашей рекламы

Чем это грозит покупателям

Такой подход не всегда означает проблемы с качеством дома, но оказывает влияние на юридический статус жилья.
К примеру, в некоторых ЖК продают не квартиры, а апартаменты. Формально это не жилищный фонд, а объекты временного проживания. Соответственно:
  • могут действовать другие правила регистрации;
  • коммунальные тарифы часто выше.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
