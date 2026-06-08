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Где в Украине дешевле и дороже всего арендовать квартиру (инфографика)

Недвижимость
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Самый большой разрыв между количеством предложений и потенциальных арендаторов зафиксировали в Николаевской области
Самый большой разрыв между количеством предложений и потенциальных арендаторов зафиксировали в Николаевской области
В мае Киев снова возглавил рейтинг регионов по стоимости аренды жилья. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составила 26 тыс. грн в месяц, что на 13% больше по сравнению с апрелем. Самое доступное жилье предлагалось в Черниговской и Запорожской областях, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 6 тыс. грн в месяц.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria.

Предложение

В мае наблюдался резкий рост количества объявлений об аренде жилья.
Наибольший рост произошел в следующих областях:
  • Сумской (+650%);
  • Черниговской (+442%);
  • Кировоградской (+213%);
  • Житомирской (+159%).

Цены

В мае 2026 года Киев снова возглавил список по стоимости аренды: за однокомнатную квартиру нужно отдать 26 тыс. грн, это на 13% больше по сравнению с прошлым месяцем.
В Закарпатье цена несколько снизилась и составила 22,5 тыс. грн. Также в мае значительное подорожание аренды произошло в Сумской области — +165%, таким образом средняя стоимость за однокомнатную квартиру достигла 14,6 тыс. грн.
Сравнение цен в мае 2026 года к апрелю 2026, Инфографика: Dim. ria
Сравнение цен в мае 2026 года к апрелю 2026, Инфографика: Dim. ria
Самое дешевое жилье в Черниговской и Запорожской областях: однокомнатная квартира в среднем стоит 6 тыс. грн в месяц.
Сравнение цен в мае 2026 года к маю 2025, Инфографика: Dim. ria
Сравнение цен в мае 2026 года к маю 2025, Инфографика: Dim. ria
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 35 тыс. грн (+13% по сравнению с апрелем), самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Цены в Киеве, Инфографика: Dim. ria
Цены в Киеве, Инфографика: Dim. ria

Спрос

В мае интерес к аренде заметно возрос в Ивано-Франковской (63%), Львовской (22%) и Закарпатской (20%) областях.
Значительное падение спроса наблюдалось в Херсонской (-34%), Кировоградской (-14%), Харьковской (-13%) и Черкасской (-11%) областях.
Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством искателей в Николаевской области: в среднем на 1 объявление приходится 9 арендаторов. В Киеве — 3 арендатора на 1 объявление.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине готовят запуск программы, которая должна обеспечить внутренне перемещенные лица жильем в сельской местности. Инициатива предусматривает, что общины могут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам для проживания на условиях социальной аренды.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жильяКвартира
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