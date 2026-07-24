В Саудовской Аравии строят первый в мире небоскреб высотой более километра Сегодня 18:00 — Мир

В Саудовской Аравии строят первый в мире небоскреб высотой более километра

В саудовском городе Джидда идет строительство Jeddah Tower — небоскреба, который после завершения должен стать самым высоким зданием мира и первым сооружением, высота которого превысит один километр.

Сейчас строители достигли уровня 106 этажа из запланированных 160. Высота небоскреба составляет около 426 метров, а при нынешних темпах работ в ближайшие месяцы он может преодолеть отметку в полкилометра.

Сегодня самым высоким зданием мира остается Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 828 метров. Jeddah Tower должна превзойти ее более чем на 170 метров, хотя окончательную высоту постройки разработчики официально не раскрывают.

Небоскрёб задуман как «вертикальный город», в котором разместят жилые квартиры, офисы, гостиничные и коммерческие помещения, а также объекты сферы услуг. Общая полезная площадь здания составит около 530 тыс. кв. м. Для передвижения между этажами предусмотрено 59 лифтов. Проект также включает в себя современные системы кондиционирования, энергоэффективные фасады и другие технологические решения, адаптированные к жаркому климату Саудовской Аравии.

Еще одним рекордом Jeddah Tower должна стать самая расположенная смотровая площадка в мире. Его планируют обустроить на высоте более 640 метров, откуда будет открываться панорама Джидди и Красного моря.

Проект небоскреба разработало архитектурное бюро Adrian Smith+Gordon Gill Architecture. Один из его основателей Адриан Смит также являлся главным архитектором Бурдж-Халифы.

Строительство Jeddah Tower началось еще в 2013 году, однако в последующие годы работы неоднократно останавливались из-за финансовых и организационных проблем. Это породило сомнения в том, будет ли проект вообще завершен. Полноценное возведение небоскреба возобновилось в 2025 году. С тех пор строительство продвигается без длительных перерывов: несколько месяцев назад проект достиг отметки в 100 этажей, а сейчас уже превысил уровень 106 этажа.

Соавтор проекта Гордон Гилл считает, что Jeddah Tower демонстрирует будущее вертикальной застройки, когда городская инфраструктура будет развиваться не только на уровне улиц, но и на значительной высоте. По его мнению, распространение дронов и воздушных такси со временем может превратить сверхвысокие здания в узлы городского авиационного транспорта.

Jeddah Tower является одним из ключевых проектов программы Saudi Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики Саудовской Аравии и уменьшение ее зависимости от нефтяных доходов. Власти рассчитывают, что небоскреб станет новым туристическим памятником, будет стимулировать деловую активность в Джидде и усилит международный имидж страны.

Завершить строительство Jeddah Tower планируется в 2028 году.

borgexpert По материалам:

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