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Китай ответил на санкции ЕС: 14 компаний остались без критических технологий

Мир
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Китай с 24 июля запрещает экспорт товаров двойного назначения 14 компаниям из Европейского союза.
Это ответ Пекина на новый пакет санкций ЕС против россии, пишет Reuters.
Евросоюз 23 июля принял 21 пакет санкций против россии. По данным Министерства торговли Китая, в этот пакет попали 14 предприятий Китая и Гонконга.
В ответ Пекин немедленно запретил поставку товаров двойного назначения 14 европейским компаниям. В список подсанкционных Китай европейских компаний попали немецкий производитель автомобильной и военной техники Rheinmetall и польская электронная компания Vigo Photonics.
В ведомстве отметили, что иностранным организациям и физическим лицам запрещено передавать или поставлять этим компаниям товары двойного назначения китайского происхождения. В то же время, китайские экспортеры в исключительных случаях могут подавать заявки на получение разрешения.
Речь идет о программном обеспечении и технологиях, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. К этой категории относятся, в частности, отдельные редкоземельные элементы, необходимые для производства дронов и микросхем.
Обычно список экспортного контроля Пекина касался, прежде всего, американских и японских компаний. Но в апреле Китай включил в него семь европейских компаний из-за поставок оружия Тайваню. Это был редкий случай, когда санкции, связанные с тайваньским вопросом, затронули именно европейские структуры.
В целом ЕС добавил в список компаний, подпадающих под более жесткие экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, 51 новую организацию, среди которых есть и компании из Китая. Причиной стала поддержка военно-промышленного комплекса россии.
По материалам:
УНІАН
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