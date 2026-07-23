ЕС согласовал 21-й пакет санкций против россии: Razom We Stand призывает устранить исключения Сегодня 18:45 — Мир

21-й пакет санкций ЕС против россии

Утром в четверг 21-й пакет санкций наконец-то удалось согласовать на уровне послов ЕС. Решение было принято на очередном заседании постоянных представителей стран-членов ЕС после нескольких недель переговоров, в ходе которых они пытались найти компромисс по отдельным ограничениям. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом ЕС.

Организация Razom We Stand приветствует согласование нового пакета санкций против россии. В то же время организация отмечает: санкционный режим продолжает содержать существенные исключения, которые позволяют россии получать доходы от экспорта ископаемого топлива и использовать их для финансирования войны против Украины.

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Новый пакет предусматривает сохранение граничной цены на российскую нефть, установленной странами G7 и ЕС, на уровне 44,10 доллара США за баррель в течение следующих 12 месяцев. Это решение делает невозможным автоматическое повышение ценового ограничения в условиях нестабильности мировых рынков.

Пакет также вводит новые санкции против российского «теневого флота», впервые распространяя их на суда, которые обеспечивают его деятельность, а также усиливает ограничения на продажу и передачу газовозов, которые могут быть использованы для развития российского экспорта LNG.

Razom We Stand призывает ликвидировать лазейки

«Европа шагнула вперед, но в то же время — и шаг назад. Оставляя лазейки и соглашаясь на исключения, она позволяет россии и далее зарабатывать миллиарды и направлять их на войну против Украины. В то же время, европейские судоходные компании все еще могут перевозить российскую нефть и LNG на мировые рынки», — заявила основатель и исполнительный директор Razom We Stand Светлана Романко.

По ее словам, следующий пакет санкций должен окончательно положить конец участию Европы в торговле российским ископаемым топливом, запретив перевозку российского LNG в третьи страны за пределами ЕС.

«То, что правительство Греции защищает компанию Dynagas, которая принадлежит греческому олигарху Георгиосу Прокопиу и продолжает помогать финансировать военную машину Путина, неприемлемо», — добавила она.

Беспокойство из-за исключения для LNG

Несмотря на то, что новый пакет является еще одним шагом к ограничению российского энергетического экспорта, Razom We Stand выражает серьезную обеспокоенность из-за годового исключения, позволяющего продолжать транспортировку российского LNG в страны вне ЕС по контрактам, заключенным до начала полномасштабного вторжения.

Это исключение было согласовано после того, как Греция пригрозила заблокировать весь пакет санкций. В первую очередь, он защищает интересы греческой судоходной компании Dynagas, хотя Европейский Союз уже принял решение полностью отказаться от импорта российского LNG по долгосрочным контрактам с января 2027 года.

Дополнительные предложения по усилению санкций

Организация также положительно оценивает новые ограничения на продажу и передачу газовозов, что станет важным шагом для сдерживания планов россии по созданию собственного независимого флота для перевозки LNG.

В то же время Razom We Stand призывает ввести дополнительные меры, которые предотвратят продажу, передачу или долгосрочный фрахт газовозов ледового класса Arc-4 и Arc-7 российским компаниям или связанным с ними структурам в третьих странах.

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Также следует расширить экспортный контроль, включив в него специализированное морское оборудование, необходимое для эксплуатации российского арктического LNG-флота.

Организация призывает лидеров ЕС и стран G7:

ввести полный запрет на предоставление морских услуг, связанных с экспортом российской нефти, нефтепродуктов, LNG и угля;

запретить продажу, передачу или долгосрочный фрахт газовозов ледового класса Arc-4 и Arc-7 российским компаниям или структурам в странах-посредниках, а также усилить экспортный контроль над специализированным морским оборудованием, необходимым для обслуживания российского арктического флота;

усилить контроль за соблюдением санкций в отношении посредников из третьих стран, которые помогают россии экспортировать ископаемое топливо через непрозрачные структуры собственности, схемы реэкспорта и использование «удобных флагов»;

распространить санкции на всю арктическую экспортную инфраструктуру россии, включая перевалочные терминалы, логистические сети, портовые сервисные объекты и судостроительные предприятия, обеспечивающие экспорт LNG;

ускорить инвестиции в возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности в Европе и Украине, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.

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