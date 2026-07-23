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Новый пакет санкций против рф: о чем идет речь

Казна и Политика
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Новый пакет санкций против рф: о чем идет речь
Новый пакет санкций против рф: о чем идет речь
21-й пакет санкций Евросоюза против россии станет самым сильным за последние четыре года.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калласс в ее посте в Х, пишет РБК Украина.
«Это наш самый большой санкционный пакет за последние четыре года — всего в санкционные списки внесено 218 позиций», — подчеркнула Каллас.
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Ограничения вводятся против:

  • более сотни банков и криптовалютных операторов;
  • более 40 судов «теневого флота»;
  • нескольких нефтеперерабатывающих заводов в россии и беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну.
Также Брюссель не намерен игнорировать постоянные атаки россии на гражданское население, инфраструктуру и культурное наследие Украины.
Именно поэтому ЕС внес в санкционные списки более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе ключевых участников производства российских дальнобойных беспилотников.
«Это дополняет санкции, введенные на прошлой неделе против лиц, ответственных за жестокое обращение и убийства украинских военнопленных и гражданских задержанных, а также против технологических компаний, помогающих Кремлю осуществлять репрессии в отношении пользователей интернета», — пояснила Каллас.

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С заявлением по этому поводу выступил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
«Главное заключение принятого 21 санкционного пакета — Евросоюз в очередной раз доказал, что способен достигать компромиссов и давить дальше. Конечно, не обошлось без споров: отдельные партнеры снова пытались политизировать свои доходы от логистики российских энергоносителей (в частности что касается перевозки СПГ). Также из окончательного проекта исключили патриарха РПЦ Кирилла и основателя „Лукойла“ Вагита Алекперова», — подчеркнул Власюк.
Он отметил, что ключевые и принципиальные вещи удалось отстоять. В первую очередь это:
  • Заморозка ценового потолка на нефть ($44,1/баррель). На фоне скачка мировых цен автоматическая формула могла бы поднять лимит, но ЕС «заморозил» просмотр на год, чтобы не дать Кремлю зарабатывать больше;
  • «Теневой флот»: в список добавляют еще 50 судов. Впервые под санкции попадает сопутствующая инфраструктура — ​​заправщики (бункерирование), порты, АЭС и НПЗ, обслуживающие или перерабатывающие российскую нефть. Также вводятся отдельные положения по СПГ и перепродаже судов, принятых в компромиссном формате: исключение для транспортировки определенных объемов СПГ из «Ямала» в Китай;
  • Финансовый сектор. Очень масштабная история — расширены запреты на транзакции еще с 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Впервые появилась возможность полностью блокировать криптоуслуги для обхода санкций за пределами ЕС;
  • ВПК и торговля. Удар по производству дронов и военной техники: запрещен экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов;
  • Персональные ограничения и комбатанты. Под санкции попали около 250 физических и юридических лиц. Также впервые вводится запрет на въезд в ЕС для российских военных, непосредственно участвовавших в войне против Украины.
«Хочу подчеркнуть, значительная часть предложений в этом пакете — это прямой результат аналитики и работы украинской команды. Мы систематически передавали партнерам приоритеты, доказательства о схемах обхода санкций через третьи страны и новые компоненты в российском оружии», — подчеркнул Власюк.
По его словам, уже стартовала работа над 22-м пакетом и отдельными фокусными решениями. На этот раз в центре внимания будут причастные к депортации украинских детей и организаторы псевдовыборов на оккупированных территориях.
По материалам:
Finance.ua
россия
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