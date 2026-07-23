Новый пакет санкций против рф: о чем идет речь
Ограничения вводятся против:
- более сотни банков и криптовалютных операторов;
- более 40 судов «теневого флота»;
- нескольких нефтеперерабатывающих заводов в россии и беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну.
Как в ОПУ комментируют новые санкции СЕ против рф
- Заморозка ценового потолка на нефть ($44,1/баррель). На фоне скачка мировых цен автоматическая формула могла бы поднять лимит, но ЕС «заморозил» просмотр на год, чтобы не дать Кремлю зарабатывать больше;
- «Теневой флот»: в список добавляют еще 50 судов. Впервые под санкции попадает сопутствующая инфраструктура — заправщики (бункерирование), порты, АЭС и НПЗ, обслуживающие или перерабатывающие российскую нефть. Также вводятся отдельные положения по СПГ и перепродаже судов, принятых в компромиссном формате: исключение для транспортировки определенных объемов СПГ из «Ямала» в Китай;
- Финансовый сектор. Очень масштабная история — расширены запреты на транзакции еще с 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Впервые появилась возможность полностью блокировать криптоуслуги для обхода санкций за пределами ЕС;
- ВПК и торговля. Удар по производству дронов и военной техники: запрещен экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов;
- Персональные ограничения и комбатанты. Под санкции попали около 250 физических и юридических лиц. Также впервые вводится запрет на въезд в ЕС для российских военных, непосредственно участвовавших в войне против Украины.
В Одесской ОВА подтвердили остановку экспорта через украинские порты
ПартнерскаяПомощь украинцам за рубежом в 2026 году: об этих изменениях следует знать
Украина получила от МВФ второй транш на 690 млн долларов
«Деньги ходят за человеком». Кабмин ввел новую модель финансирования социальных услуг для ВПЛ и людей с инвалидностью
В Украине прогнозируют дефицит 2,6 млн работников: кто больше всего будет востребован на рынке
Отменено решение Кабмина Свириденко о бронировании: о чем идет речь