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В Одесской ОВА подтвердили остановку экспорта через украинские порты

Казна и Политика
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Из-за почти непрерывных ракетно-дроновых ударов по портам Большой Одессы и по иностранным гражданским коммерческим судам фактически остановился украинский экспорт по Черному морю.
Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
По его словам, третью неделю Одесса под постоянными обстрелами оккупантов. Каждые сутки звучат не менее 10 предупреждений о воздушной тревоге — россияне наносят удары дронами, ракетами.
«Люди постоянно находятся в тревожном состоянии, потому что обстрелы не прекращаются третью неделю… Враг очень активно обстреливает Одессу, обстреливает порты…», — констатировал Кипер.
Он отметил, что с 2023 года, когда был открыт «морской коридор», оккупанты все время пытались его сорвать. Россияне вели разведку, обстреливали порты и пытались нанести ущерб иностранному торговому флоту.
Однако таких массированных атак, как происходят в последнее время, раньше не было и такой террор «создает определенные проблемы и уменьшает объемы экспорта-импорта» через Одесские порты. Как подтвердил Кипер, по решению судовладельцев иностранные коммерческие суда не заходят в украинские порты и экспорт остановлен.
«Его (экспорта — УНИАН) большая часть остановлена… Более недели именно по гражданским судам было нанесено большое количество ударов, погибло большое количество иностранных граждан… В частности, в воскресенье нанесли удар по судну, где был экипаж из граждан Сирии и Индии — 10 человек погибли. Ситуация критическая… Всего в Одесской области за последнюю неделю погибли 30 человек и 80 получили ранения», — подчеркнул чиновник.
По материалам:
УНІАН
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