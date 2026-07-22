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Без Орбана легче не стало: теперь страны ЕС открыто тормозят санкции против россии, — Politico

Мир
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Без Орбана легче не стало: теперь страны ЕС открыто тормозят санкции против россии, — Politico
Без Орбана легче не стало: теперь страны ЕС открыто тормозят санкции против россии, — Politico
После ухода Виктора Орбана с должности премьер-министра Венгрии страны Европейского Союза столкнулись с новыми трудностями при согласовании санкций против россии.
Если раньше главным препятствием для принятия новых ограничений становился Будапешт, то теперь некоторые государства вынуждены открыто отстаивать собственные экономические интересы.
Об этом говорится в материале Politico.
По данным журналистов, послы стран ЕС в среду снова попытаются согласовать очередной пакет санкций против россии — первый после ухода Орбана с должности. Как отмечается, это будет после того, как правительства государств-членов ослабили или исключили ряд ключевых мер, чтобы защитить собственные интересы в энергетике, рыбоперерабатывающей отрасли, банковском секторе и судоходстве.
В издании отметили: Орбан в течение многих лет часто угрожал заблокировать санкции против рф и таким образом он фактически давал другим столицам возможность прикрываться его позицией, когда они не хотели соглашаться на более жесткие меры. Теперь же, когда Венгрию возглавил Петер Мадяр и Будапешт больше не препятствует санкциям, эти правительства вынуждены открыто объяснять, почему они против тех или иных ограничений.
«Было неожиданностью и разочарованием то, сколько государств-членов тормозили этот процесс. Чрезвычайно важно и далее усиливать санкции ЕС против россии именно сейчас, когда россия начинает испытывать давление войны как в своей внутренней экономике, так и в общественных настроениях», —
заявил финский депутат Европарламента и глава делегации Европарламента по связям с россией Вилле Нийностьо.

Несмотря на это, отмечается в статье, достижение договоренности в целом ожидается, хотя для окончательного утверждения пакета, вероятно, потребуются дополнительные уступки. Семь человек, работающих над пакетом санкций, сообщили Politico, что несколько мер уже были послаблены или вове исключены.
Издание напомнило, что 21-й пакет, который сейчас рассматривается, представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в июне. В предыдущих 20 пакетах, по словам дипломатов, ЕС практически исчерпал «легкие цели» для санкций и все чаще сталкивается с национальными экономическими интересами. А для принятия санкций необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов.
«Теперь все чаще приходится сталкиваться с индивидуальными интересами отдельных государств-членов, поэтому нужно находить баланс», — сказал один из участвующих в обсуждении дипломатов ЕС.
По материалам:
УНІАН
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