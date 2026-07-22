Новая саудовская виза позволяет посещать Мекку несколько раз в год Сегодня 18:00 — Мир

Новая саудовская виза позволяет посещать Мекку несколько раз в год

Саудовская Аравия ввела новую годовую многократную визу, которая позволит паломникам умры совершать неоднократные посещения.

Министерство паломничества и умры Саудовской Аравии объявило о новой многократной визе для паломников умры, пишет es.euronews

Что это дает

С этой новой визой, действительной в течение 365 дней с даты выдачи, посетители могут посещать священные города несколько раз для совершения умры, при этом совокупный срок пребывания не может превышать 90 дней.

По данным Саудовского информационного агентства (SPA), эта мера «соответствует стратегии „Видение Саудовской Аравии 2030“ и целям Программы „Опыт паломников“, направленным на облегчение прибытия, обогащение опыта паломников и повышение эффективности услуг».

Паломники будут иметь право на получение новой визы только при покупке пакета услуг Умра для каждого визита через уполномоченного поставщика на платформе Nusuk Umrah в Саудовской Аравии. Платформа представлена ​​как цифровой центр обслуживания Королевства, предлагающий паломникам услуги по оформлению виз, проживанию, транспортировке и бронированию авиабилетов.

Продолжительность пакета также не может превышать количество оставшихся дней, срок действия визы, а путешественники должны получить разрешение на умру через Нусук до прибытия в Саудовскую Аравию.

«Министерство подчеркнуло, что виза повышает гибкость при планировании визитов и способствует интеграции цифровых и операционных услуг на протяжении всего путешествия паломника», — добавили в SPA.

После завершения паломничества и выезда паломника из страны виза деактивируется. Ее можно повторно активировать для следующего визита паломника, если он выполнит нормативные требования, и он остается неактивным в течение ежегодного сезона хаджа.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 2026 год Саудовская Аравия приняла 931 500 паломников по визе Умра, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года, причем большинство иностранных посетителей приехали из Пакистана, Индонезии и Ирака.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.