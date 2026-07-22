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Европейские острова, которые становятся самыми модными местами отдыха в 2026 году (инфографика)

Мир
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Европейские острова, которые становятся самыми модными местами отдыха в 2026 году (инфографика)
Европейские острова, которые становятся самыми модными местами отдыха в 2026 году (инфографика)
Онлайн-турагентство Expedia опубликовало свой список островов 2026 года, в котором выделило лучшие развивающиеся острова, которые стоит посетить уже сейчас.
Исследование Expedia показывает, что отдых на островах становится все более популярным, со средним ежегодным ростом количества онлайн-поисков на 55% и примерно на 20% больше упоминаний в социальных сетях, пишет es.euronews.
Европейские острова, которые становятся самыми модными местами отдыха в 2026 году (инфографика)
Приведем несколько островов из этого списка, который стоит посетить летом 2026 года.

Порту-Санту, Португалия

В Порту-Санту можно добраться коротким перелетом или комфортной двумя с половиной часами на пароме из Фуншала, столицы Мадейры.
Хотя Мадейра уже давно зарекомендовала себя как альтернатива соседним Канарским островам, Порту-Санту остается относительно неизвестным.
Европейские острова, которые становятся самыми модными местами отдыха в 2026 году (инфографика)
По данным Expedia, количество поисковых запросов на этот небольшой остров, ширина которого едва составляет 11 километров, возросло примерно на 85%. Однако это гораздо более тихая альтернатива своему большему соседу и многим более оживленным пляжам Европы.
Здесь пестрят золотые пески, пляж Прайя-ду-Порту-Санту простирается на девять километров вдоль побережья, а темп жизни прекрасно отражает так называемое «островное время», идеальное для спокойного и безуспешного наслаждения местом назначения.

Сирос, Греция

Сирос занимает четвертое место в списке, на архипелаге Киклады. Здесь побеленные села и церкви с голубыми куполами сосуществуют с яркой гастрономической сценой и гораздо более спокойной атмосферой, чем на соседних Санторини или Миконосе.
Европейские острова, которые становятся самыми модными местами отдыха в 2026 году (инфографика)
По данным Expedia, количество поисковых запросов относительно острова выросло на 60%, поскольку все больше путешественников ищут аутентичные, малолюдные греческие острова.
Элегантная столица Эрмуполи полна величественных венецианских особняков, красочных неоклассических построек и оживленных приморских кафе, и ее стоит посетить.

Лофотенские острова, Норвегия

На пятом месте находятся Лофотенские острова на севере Норвегии.
Европейские острова, которые становятся самыми модными местами отдыха в 2026 году (инфографика)
Этот архипелаг со скалистыми вершинами, кристально чистыми фьордами и живописными рыбацкими деревнями кажется расположенным в световые годы от самых оживленных мест отдыха на континенте.
Раньше мы писали о 8 доступных направлениях на 2026 год для отдыха на море.
Но в условиях полномасштабной войны большинство украинцев не могут уехать в отпуск за границу, поэтому ищут варианты отдыха в Украине. Здесь указаны карпатские села, курортные городки и локации с термальными бассейнами, где можно найти спокойствие, красивые виды и жилье без заоблачных цен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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