Відпочинок на морі: 8 доступних напрямків на 2026 рік Сьогодні 08:06 — Світ

Барі, Італія

Літо традиційно залишається сезоном відпусток і подорожей. Багато українців уже планують відпочинок біля моря та шукають напрямки, які поєднують комфортні умови, цікаві локації та доступні ціни. Із посиланням на УНІАН.Туризм ділимось добіркою напрямків для літньої відпустки на морі.

Від бюджетних курортів до середземноморської класики

Аліканте, Іспанія

На відміну від Барселони чи Майорки, Аліканте поки не потерпає від надмірного напливу туристів. Курорт пропонує широкі піщані пляжі, заклади з морепродуктами, історичний центр та маршрути для активного відпочинку.

Додатковою перевагою є велика українська громада, тому в багатьох готелях та закладах можна розраховувати на сервіс, адаптований до потреб українців.

У середині червня двомісні номери зі спільною ванною кімнатою неподалік пляжу коштують від 3 500 грн за ніч, а більш комфортні варіанти — від 5 000 грн. До міста можна дістатися рейсами Ryanair, Wizz Air та SkyUp із сусідніх з Україною країн.

Барі, Італія

Барі часто залишається в тіні популярних туристичних центрів Італії, хоча має всі складові для комфортної відпустки. Тут поєднуються морське узбережжя, історична архітектура, насичене вечірнє життя та відома апулійська кухня.

З міста зручно подорожувати до Альберобелло, Поліньяно-а-Маре, Матери та інших відомих локацій півдня Італії.

Ціни на двомісні апартаменти стартують від 3 500 грн за ніч, а комфортніші варіанти — від 4 000−4 500 грн. Авіасполучення забезпечують Ryanair та Wizz Air.

Алачати, Туреччина

Курорт на узбережжі Егейського моря менш відомий українцям, ніж Анталія чи Бодрум. Водночас Алачати давно користується популярністю серед турецьких знаменитостей та туристів із Західної Європи.

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Місто приваблює атмосферою старовинних вуличок, грецьким колоритом і пляжами, які підходять як для сімейного відпочинку, так і для занять віндсерфінгом.

Вартість проживання у бутик-готелях починається від 3 000 грн за ніч, а біля моря — від 3 700 грн. Найзручніше добиратися через Ізмір.

Констанца, Румунія

Румунське узбережжя Чорного моря часто залишається поза увагою українських туристів. Водночас Констанца пропонує добре облаштовані пляжі, набережну для прогулянок та історичний центр із різноманітною архітектурою.

Серед переваг — доступні ціни. У червні двомісні номери або апартаменти неподалік пляжу можна знайти від 1 700 грн за ніч.

Добиратися найзручніше через Бухарест, звідки до Констанци курсують потяги.

Курорти для тих, хто хоче побачити більше

Тиват, Чорногорія

Тиват часто обирають мандрівники, які не хочуть обмежуватися лише пляжним відпочинком. Звідси легко дістатися до Котора, Будви, невеликих рибальських містечок та національних парків.

Апартаменти неподалік моря коштують від 2 000 грн за ніч, а номери з видом на узбережжя — від 4 000 грн.

Кашкайш, Португалія

За 40 хвилин їзди потягом від Лісабона розташований Кашкайш — курортне місто з історичною забудовою, палацами, пляжами та знаменитою природною пам’яткою Boca do Inferno.

Бюджетним цей напрямок назвати складно, проте двомісні номери в другій половині червня можна знайти від 3 000 грн за ніч.

Крит, Греція

Найбільший грецький острів підходить як для пляжного відпочинку, так і для знайомства з історією країни. Тут поєднуються стародавні пам’ятки, мальовничі ландшафти та розвинена туристична інфраструктура.

На менш популярних курортах Криту двомісні номери в червні доступні від 1 600 грн за ніч. Також туристам пропонують великий вибір пакетних турів.

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Для любителів теплого моря та дайвінгу

Марса-Алам, Єгипет

Марса-Алам вважається одним із найспокійніших курортів Єгипту. Влітку тут менше туристів, ніж у Хургаді чи Шарм-ель-Шейху, а місцеве узбережжя особливо цінують любителі дайвінгу та снорклінгу.

Більшість готелів працюють у форматі великих курортних комплексів із власною інфраструктурою. Найвигідніше купувати пакетний тур: тижневий відпочинок для двох у чотиризірковому готелі коштує від 55 000 грн.

Тим, хто хоче заощадити, радять розглянути поїздку наприкінці вересня або в жовтні, коли спека спадає, а ціни стають нижчими.

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