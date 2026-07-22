Intel готовит очередные сокращения
Американская компания Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется подразделения дата-центров.
Ранее Intel уже сократила около 5000 сотрудников в Калифорнии и Орегоне, в рамках масштабного плана оптимизации.
Причины увольнений
В компании отметили, что подразделение центров обработки данных приведет организационную структуру в соответствие с задачами бизнеса, чтобы сделать компанию более целенаправленной и эффективной.
Такие меры предпринимаются для восстановления конкурентоспособности в области искусственного интеллекта и передового производства чипов.
Финансовые результаты за второй квартал этого года компания обнародует 23 июля после закрытия рынков в США.
На фоне происходящего акции Intel подорожали в 2,6 раза с начала 2026 года.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.