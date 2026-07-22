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Intel готовит очередные сокращения

Мир
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Акции Intel подорожали в 2,6 раза с начала 2026 года.
Акции Intel подорожали в 2,6 раза с начала 2026 года.
Американская компания Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется подразделения дата-центров.
Об этом сообщает CNBC.
Ранее Intel уже сократила около 5000 сотрудников в Калифорнии и Орегоне, в рамках масштабного плана оптимизации.

Причины увольнений

В компании отметили, что подразделение центров обработки данных приведет организационную структуру в соответствие с задачами бизнеса, чтобы сделать компанию более целенаправленной и эффективной.
Такие меры предпринимаются для восстановления конкурентоспособности в области искусственного интеллекта и передового производства чипов.
Финансовые результаты за второй квартал этого года компания обнародует 23 июля после закрытия рынков в США.
На фоне происходящего акции Intel подорожали в 2,6 раза с начала 2026 года.
По материалам:
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