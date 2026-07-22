Intel готовит очередные сокращения 22.07.2026, 00:39 — Мир

Акции Intel подорожали в 2,6 раза с начала 2026 года.

Американская компания Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется подразделения дата-центров.

Об этом сообщает CNBC.

Ранее Intel уже сократила около 5000 сотрудников в Калифорнии и Орегоне, в рамках масштабного плана оптимизации.

Причины увольнений

В компании отметили, что подразделение центров обработки данных приведет организационную структуру в соответствие с задачами бизнеса, чтобы сделать компанию более целенаправленной и эффективной.

Такие меры предпринимаются для восстановления конкурентоспособности в области искусственного интеллекта и передового производства чипов.

Финансовые результаты за второй квартал этого года компания обнародует 23 июля после закрытия рынков в США.

На фоне происходящего акции Intel подорожали в 2,6 раза с начала 2026 года.

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