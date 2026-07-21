США вводят 50% пошлины на импорт из Канады Сегодня 23:29 — Мир

США вводят 50% пошлины на импорт из Канады

Соединенные Штаты решили ввести импортные пошлины в размере 50% практически на все импортируемые из Канады товары.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома

Подписаны три указа

«Президент Дональд Трамп подписал три указа… о введении 50% пошлин на определенные товары из Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции», — говорится в документе.

Отмечается, что этим решением США выравнивают правила игры для важного американского экспорта: машин, алкоголя и молочной продукции.

«Каждый из трех указов вводит 50% пошлины на определенный тип канадского импорта: от вина и хоккейных клюшек до цемента», — отметили в Белом доме.

Исключения

Примечательно, что США не сделали широкого исключения для товаров, ввозимых в соответствии с соглашением о свободной торговле с Канадой и Мексикой. Единственные исключения — энергоносители, поташ, морепродукты и критические минералы.

«Пошлины, которые вступят в силу через 30 дней после подписания указов, имеют целью компенсировать бремя и невыгодные условия для американских товаров, связанные с канадской дискриминацией», — указали в Трампа.

Укрінформ По материалам:

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