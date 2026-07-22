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В Японии выведут из эксплуатации скоростные поезда серии Shinkansen 500

Мир
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Компания West Japan Railway Co. сообщила, что скоростные поезда серии Shinkansen 500, развивавшие скорость 300 км/ч на коммерческих линиях, планируют вывести из строя, пишет ЦТС .
Поезда оснащены инновационными функциями, позволяющими сочетать высокую скорость с низким уровнем шума. Удлиненная носовая часть главного вагона имеет длину около 15 метров, а его округлый корпус напоминает самолет. Пантографы, питающиеся электричеством от воздушных проводов, имеют форму крыльев.
С момента своего появления поезд сократил время в пути между станциями Шин-Осака и Хаката на 15 минут, а самый быстрый рейс занял 2 часа 17 минут. Он также вышел на линию Токайдо-Синкансен, соединив Токио и Хакату через 4 часа 49 минут и впервые преодолев пятичасовой барьер.
После того, как в 2010 году поезд был снят с линии Токайдо-Синкансен, он курсировал по маршруту Кодама на линии Саньо-Синкансен, останавливаясь на всех станциях.
По мере старения парка все четыре поезда планируется списать. По окончании регулярного обслуживания они будут курсировать в дополнительном режиме.
Нынешнее поколение, основанное на Shinkansen серии 700, эксплуатируется компаниями JR West и Central Japan Railway Co в составе одного поезда.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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