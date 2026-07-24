Трамп введет новые глобальные пошлины на товары из 60 стран — сроки Сегодня 10:00 — Мир

Трамп введет новые глобальные пошлины на товары из 60 стран — сроки

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых пошлин на импорт товаров из около 60 стран мира из-за их «невыполнения запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

Новые тарифы составят от 10 до 12,5% и начнут действовать с 25 июля.

Об этом сообщает Bloomberg

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Это самый большой шаг администрации Трампа по возобновлению своей тарифной политики после того, как Верховный суд США упразднил часть предыдущих пошлин. Новые сборы вводятся по результатам расследования, которое установило, что около 60 торговых партнеров США недостаточно противодействуют использованию принудительного труда в своих цепях поставок.

Размеры пошлины

Для стран, уже имеющих ограничения на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, пошлина составит 10%. В эту группу вошли, в частности, Великобритания, Канада, Мексика и Индия.

Для большинства других стран тариф составит 12,5%. В то же время импорт из Европейского Союза и Тайваня будет облагаться пошлиной не выше 10%,

товары из Японии, Южной Кореи и Швейцарии — не более 12,5% в соответствии с заключенными из США торговыми соглашениями.

На что пошлины не будут распространяться

В то же время, новые пошлины не будут распространяться на ряд товаров, среди которых топливо, продукты питания, удобрения, автомобили, металлы и лекарственные средства, уже подпадающие под отдельные отраслевые тарифы. Также исключение было сделано для товаров, перевозимых в рамках Североамериканского торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.

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Для чего это

В Белом доме заявили, что новые меры направлены на защиту американских работников и на борьбу с использованием принудительного труда в мировой торговле.

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Несколько стран уже раскритиковали решение Вашингтона. Австралия назвала новые пошлины необоснованными, Сингапур заявил об отсутствии экономических оснований для такого шага, а Япония сообщила, что будет добиваться от США гарантий соответствия тарифов двусторонним договоренностям.

Мнения экспертов

Аналитики отмечают, что новые пошлины в целом сохранят уровень тарифной нагрузки на импорт в США, однако не исключают дальнейшего усиления торговой политики администрации Трампа в ближайшие месяцы.

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