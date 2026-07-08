Трамп заявил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет для Patriot Сегодня 18:10

Украина может получить право на производство ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре.

Трансляцию пресс- конференции вел Офис президента Украины.

Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство Patriot

В ходе общения с журналистами президент США заявил, что Украина может получить право на производство ракет Patriot.

«Мне одна птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам. — Ред.) право делать Patriot. Мы покажем, как это делать. Это очень технически сложная вещь, но я думаю, что вы справитесь», — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что многие страны не смогли бы производить такие ракеты, но украинцы — «очень изобретательные».

Украина и США будут работать над Drone Deal

Зеленский также сообщил о начале работы Украины и США над дроновым соглашением — Drone Deal.

«Это очень хорошее начало. Сегодня я смогу с вами обсудить некоторые важные детали этого соглашения», — сказал он.

Напомним, президент Украины еще в марте заявлял о намерении заключить с США соглашение о производстве беспилотников на сумму около 35−50 млрд долларов.

Стоимость ракет Patriot

Ранее издание United24 Media писало, что Соединенные Штаты заключили контракт на $4,76 млрд с компанией Lockheed Martin на производство новых ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Речь идет о ракетах типа PAC-3 MSE interceptor — ключевом оружии для перехвата баллистических ракет.

По оценкам аналитиков, масштаб контракта означает производство более 1000 ракет. При этом из указанной суммы только $265 млн финансирует армия США, остальные — через программу Foreign Military Sales.

Ракеты PAC-3 MSE применяются против «Искандеров» и «Кинжалов». И это фактически единственная система, которая может надежно сбивать их.

Одна ракета стоит около $4 млн, для перехвата одной цели часто требуется 2−3 ракеты, поэтому одна атака может стоить $10 млн и больше.

Производство этих ракет в США уже растет. В 2025 году было произведено около 620 ракет в год, в планах — существенное увеличение.

Вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн в интервью Financial Times заявлял, что производитель активно наращивает выпуск ракет PAC-3, однако спрос на них резко возрос из-за войны с Ираном, что усугубило дефицит. Нехватка этих боеприпасов вызывает беспокойство у стран-союзников США, среди которых Германия, Япония, Польша, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые эксплуатируют системы Patriot.

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