День финансов: самые богатые нардепы, экономические итоги мая-июня 2026 года, работодатели повышают зарплаты
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В среду, 8 июля, НБУ показал экономические итоги мая-июня 2026 года, также вУкраине готовят законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения.
📄 Экономические итоги мая-июня 2026
Национальный банк показал результаты экономической ситуации в Украине за май-июнь. В мае общая инфляция замедлилась до 8,2% в годовом измерении (г/г) благодаря расширению предложения отдельных сырых продуктов питания. Также украинцы продолжают накапливать наличный евро.
При этом НБУ сообщил, почему работодатели повышают зарплаты: где количество работников растет.
В то же время, НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга.
🙀 Кстати, ситуация, когда заемщик уверен, что полностью рассчитался с банком, а через некоторое время получает уведомление о задолженности, к сожалению, не редкость. Особенно часто такие проблемы возникают с кредитными картами, потребительскими кредитами и кредитными лимитами на текущих счетах. Обо всех деталях читайте в статье:
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024−2025 годы и определили, кто из парламентариев 9-го созыва задекларировал наибольшие доходы.
👛 Новое зимнее пособие
Министерство социальной политики начало подготовку программ зимней поддержки уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов и привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.
Также в Украине готовятся законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения.
Кстати, украинцы гарантированно получат все положенные социальные выплаты в июле 2026 года — в государственный бюджет поступил мощный транш в размере почти 600 миллионов долларов США от Всемирного банка в рамках масштабного проекта SPIRIT.
Средства, привлеченные под гарантии Японии и Великобритании, полностью закрывают потребности финансирования 18 видов социальных пособий для более чем миллиона граждан.