День финансов: самые богатые нардепы, экономические итоги мая-июня 2026 года, работодатели повышают зарплаты Сегодня 17:34

В среду, 8 июля, НБУ показал экономические итоги мая-июня 2026 года, также в Украине готовят законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения.

📄 Экономические итоги мая-июня 2026

Национальный банк показал результаты экономической ситуации в Украине за май-июнь. В мае общая инфляция замедлилась до 8,2% в годовом измерении (г/г) благодаря расширению предложения отдельных сырых продуктов питания. Также украинцы продолжают накапливать наличный евро.

При этом НБУ сообщил , почему работодатели повышают зарплаты: где количество работников растет.

В то же время, НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга.

🙀 Кстати, ситуация, когда заемщик уверен, что полностью рассчитался с банком, а через некоторое время получает уведомление о задолженности, к сожалению, не редкость. Особенно часто такие проблемы возникают с кредитными картами, потребительскими кредитами и кредитными лимитами на текущих счетах. Обо всех деталях читайте в статье:

💰 Самые богатые нардепы Украины

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024−2025 годы и определили, кто из парламентариев 9-го созыва задекларировал наибольшие доходы.

👛 Новое зимнее пособие

Министерство социальной политики начало подготовку программ зимней поддержки уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов и привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.

Также в Украине готовятся законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения.

Кстати, украинцы гарантированно получат все положенные социальные выплаты в июле 2026 года — в государственный бюджет поступил мощный транш в размере почти 600 миллионов долларов США от Всемирного банка в рамках масштабного проекта SPIRIT.

Средства, привлеченные под гарантии Японии и Великобритании, полностью закрывают потребности финансирования 18 видов социальных пособий для более чем миллиона граждан.

Кто в первый в списке в пособие — рассказываем в этом видео.

🏚️ Ошибки в платежках за коммунальные услуги

Иногда украинцы видят неправильно начисленные суммы за коммунальные услуги. Что делать в этом случае? Для начала следует проверить переданные показатели счетчиков и обратиться за пересчетом.

😎 За рубежом

Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины.

В Польше изменили правила исчисления трудового стажа.

С 2028 года украинцы в Чехии не смогут ездить на украинских номерах.

Трамп отменил перемирие с Ираном и отказался от переговоров.

ЕС отложит введение новых правил въезда из-за хаоса в аэропортах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.