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День финансов: самые богатые нардепы, экономические итоги мая-июня 2026 года, работодатели повышают зарплаты

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В среду, 8 июля, НБУ показал экономические итоги мая-июня 2026 года, также в Украине готовят законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения.
📄 Экономические итоги мая-июня 2026
Национальный банк показал результаты экономической ситуации в Украине за май-июнь. В мае общая инфляция замедлилась до 8,2% в годовом измерении (г/г) благодаря расширению предложения отдельных сырых продуктов питания. Также украинцы продолжают накапливать наличный евро.
При этом НБУ сообщил, почему работодатели повышают зарплаты: где количество работников растет.
В то же время, НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга.
🙀 Кстати, ситуация, когда заемщик уверен, что полностью рассчитался с банком, а через некоторое время получает уведомление о задолженности, к сожалению, не редкость. Особенно часто такие проблемы возникают с кредитными картами, потребительскими кредитами и кредитными лимитами на текущих счетах. Обо всех деталях читайте в статье:

Кредит погашен, а долг растет: почему банк продолжает начисление выплат

💰 Самые богатые нардепы Украины
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024−2025 годы и определили, кто из парламентариев 9-го созыва задекларировал наибольшие доходы.
👛 Новое зимнее пособие
Министерство социальной политики начало подготовку программ зимней поддержки уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов и привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.
Также в Украине готовятся законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения.
Кстати, украинцы гарантированно получат все положенные социальные выплаты в июле 2026 года — в государственный бюджет поступил мощный транш в размере почти 600 миллионов долларов США от Всемирного банка в рамках масштабного проекта SPIRIT.
Средства, привлеченные под гарантии Японии и Великобритании, полностью закрывают потребности финансирования 18 видов социальных пособий для более чем миллиона граждан.
Кто в первый в списке в пособие — рассказываем в этом видео.
🏚️ Ошибки в платежках за коммунальные услуги
Иногда украинцы видят неправильно начисленные суммы за коммунальные услуги. Что делать в этом случае? Для начала следует проверить переданные показатели счетчиков и обратиться за пересчетом.
😎 За рубежом
  • Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины.
  • С 2028 года украинцы в Чехии не смогут ездить на украинских номерах.
  • Трамп отменил перемирие с Ираном и отказался от переговоров.
  • ЕС отложит введение новых правил въезда из-за хаоса в аэропортах.
По материалам:
Finance.ua
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