0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dacia показала новый универсал, который может стать альтернативой кроссоверам (фото)

Технологии&Авто
46
Dacia показала новый универсал, который может стать альтернативой кроссоверам (фото)
Dacia показала новый универсал, который может стать альтернативой кроссоверам (фото)
Dacia официально раскрыла все подробности о новой Striker, которую позиционирует как альтернативу традиционным кроссоверам в C-сегменте.
Новинка дополнит модель Bigster, а старт продаж намечен на декабрь 2026 года.
Dacia показала новый универсал, который может стать альтернативой кроссоверам (фото)
Dacia Striker имеет кузов повышенного универсала. Длина автомобиля составляет 4,62 м, что почти соответствует Volkswagen Golf Variant, в то время как высота составляет всего 1,53 м. Дорожный просвет достигает 20 см в полноприводной версии и 19 см в переднеприводной.
Внешность отличается круто наклоненными лобовым и задним стеклом, а также удлиненной крышей. Впервые для моделей Dacia использована Т-образная светодиодная светотехника спереди и сзади. Базово автомобиль комплектуется 17-дюймовыми колесами, а опционально доступны 18- и 19-дюймовые диски.

Новый салон с цифровой панелью

Интерьер получил полностью новую переднюю панель с трехуровневой архитектурой. Уже в базовой комплектации устанавливаются цифровая приборная панель LightVisio и 10,1-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы. Для автомобиля доступны навигация с онлайн-сервисами, аудиосистема Arkamys 3D, панорамная крыша, беспроводная зарядка смартфона и система креплений YouClip для аксессуаров.
Dacia показала новый универсал, который может стать альтернативой кроссоверам (фото)
Объем багажника составляет до 600 литров. Старшие комплектации получили электропривод двери багажника, регулируемый пол багажного отсека и систему задних сидений Easy-Fold.

Цена

Dacia пока не объявила официальные цены, однако сообщает, что стартовая стоимость в Европе будет ниже 25 000 евро. Заказы на новую Dacia Striker откроют в октябре 2026 года, а продажи стартуют в декабре.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems