Dacia показала новый универсал, который может стать альтернативой кроссоверам (фото) Сегодня 18:31 — Технологии&Авто

Dacia показала новый универсал, который может стать альтернативой кроссоверам (фото)

Dacia официально раскрыла все подробности о новой Striker, которую позиционирует как альтернативу традиционным кроссоверам в C-сегменте.

Новинка дополнит модель Bigster, а старт продаж намечен на декабрь 2026 года.

Dacia Striker имеет кузов повышенного универсала. Длина автомобиля составляет 4,62 м, что почти соответствует Volkswagen Golf Variant, в то время как высота составляет всего 1,53 м. Дорожный просвет достигает 20 см в полноприводной версии и 19 см в переднеприводной.

Внешность отличается круто наклоненными лобовым и задним стеклом, а также удлиненной крышей. Впервые для моделей Dacia использована Т-образная светодиодная светотехника спереди и сзади. Базово автомобиль комплектуется 17-дюймовыми колесами, а опционально доступны 18- и 19-дюймовые диски.

Новый салон с цифровой панелью

Интерьер получил полностью новую переднюю панель с трехуровневой архитектурой. Уже в базовой комплектации устанавливаются цифровая приборная панель LightVisio и 10,1-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы. Для автомобиля доступны навигация с онлайн-сервисами, аудиосистема Arkamys 3D, панорамная крыша, беспроводная зарядка смартфона и система креплений YouClip для аксессуаров.

Объем багажника составляет до 600 литров. Старшие комплектации получили электропривод двери багажника, регулируемый пол багажного отсека и систему задних сидений Easy-Fold.

Цена

Dacia пока не объявила официальные цены, однако сообщает, что стартовая стоимость в Европе будет ниже 25 000 евро. Заказы на новую Dacia Striker откроют в октябре 2026 года, а продажи стартуют в декабре.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.