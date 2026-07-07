Новый T-Roc: что изменилось и сколько он стоит

На украинский рынок вышел кроссовер Volkswagen T-Roc нового поколения.
Модель уже доступна в дилерской сети бренда и получила обновленный дизайн, увеличенные габариты, более современное оснащение и знакомый бензиновый силовой агрегат, сообщили в официальном представительстве Volkswagen в Украине.
Новый T-Roc сохранил узнаваемый силуэт, однако стал более выразительным благодаря новой передней части с широкой радиаторной решеткой, узкими светодиодными фарами и измененной графике задней оптики. Кроссовер, построенный на одной платформе с Volkswagen Golf, вырос в длину на 14 см — до 4370 мм, что позволило увеличить пространство в салоне и объем багажника до 470 литров.
В интерьере появились цифровая приборная панель, 12,9-дюймовый мультимедийный дисплей, а селектор автоматической трансмиссии перенесли на рулевую колонку. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками, матричными LED-фарами, трёхзонным климат-контролем, безключевым доступом, камерой заднего вида, парктрониками, электроприводом дверей багажника, адаптивным круиз-контролем и комплексом современных систем помощи водителю.
Цена
Цена нового Volkswagen T-Roc в Украине стартует от 1 463 856 грн, тогда как версия Sport стоит от 1 548 126 грн.