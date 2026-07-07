Microsoft Teams запускает ИИ-агента, который сам будет отвечать на вопросы во время беседы

По словам издания, функция работает исключительно в текстовом чате совещания, а не в голосовом потоке, поэтому ИИ не будет прерывать докладчика. Facilitator поддерживается только в стандартных запланированных встречах Teams — агента нельзя добавить в звонки, вебинары или общекорпоративные мероприятия формата town hall. При этом он будет работать и в кроссорганизационных встречах с внешними участниками.
Кто контролирует доступ
Функция отключена по умолчанию и требует ручной активации. Включить Facilitator может только участник с лицензией Microsoft 365 Copilot — остальные присутствующие на встрече будут видеть его подсказки без необходимости покупать отдельную подписку.
ІТ-администраторы организаций могут полностью заблокировать агента на уровне всей компании, а если в тенанте отключена функция веб-поиска Copilot, Facilitator также не сможет генерировать ответ. В разделе часто задаваемых вопросов Microsoft также отмечает конфиденциальность данных: «Ни один из агентов в Teams не передает данные третьим сторонам и не использует их для тренировки модели».
Согласно имеющейся у Microsoft дорожной карты, развертывание Facilitator с функцией веб-поиска начнется в начале августа 2026 года для пользователей канала Targeted Release, а полностью доступной для всех лицензированных пользователей Teams функция станет до конца августа 2026 года. Facilitator будет работать на десктопных приложениях Windows и Mac, в веб-версии Teams, а также в мобильных клиентах для iOS и Android.
Пока Microsoft совершенствует ИИ-возможности Teams, компания одновременно получает критику и за другие проблемы приложения — в частности за высокое потребление оперативной памяти версией для Windows 11, которую, по мнению пользователей и обозревателей, следует серьезно оптимизировать.