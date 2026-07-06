Автомобиль уничтожен во время обстрела: что нужно сделать (разъяснение МВД) Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Автомобиль уничтожен во время обстрела: что нужно сделать (разъяснение МВД)

Сегодня очередная ночь российского террора принесла новые разрушения. В результате массированной атаки по Киеву и области повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и десятки автомобилей.

Часть транспортных средств выгорела дотла и больше не подлежит восстановлению.

Для граждан, чьи транспортные средства были уничтожены или повреждены в результате вражеских российских обстрелов, Главный сервисный центр МВД напоминает: выбраковать автомобиль и восстановить водительские документы можно бесплатно в мобильных сервисных центрах МВД.

Если авто уничтожено в результате вражеских обстрелов

Во время работы мобильного сервисного центра МВД непосредственно на месте вражеского обстрела пострадавшие граждане могут бесплатно:

провести выбраковку транспортного средства;

восстановить водительское удостоверение;

восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;

получить консультацию администраторов мобильных сервисных центров МВД.

Предварительная регистрация в Е-запись для получения услуг в мобильном сервисном центре МВД не требуется.

Что нужно сделать

обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ и т. п. ) и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего;

) и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего; обратиться в мобильный или территориальный сервисный центр МВД;

предоставить необходимые документы для получения административной услуги.

Как выбраковать транспортное средство

Даже если автомобиль полностью уничтожен или больше не пригоден к эксплуатации, он продолжает оставаться зарегистрированным за владельцем. Именно поэтому транспортное средство, которое больше не будет использоваться, можно бесплатно снять с государственной регистрации путем выбраковки.

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Услуга предоставляется в любом сервисном центре МВД, независимо от места жительства владельца. Обратиться может владелец транспортного средства или его уполномоченный представитель, предварительно записавшись через систему Е-запись или терминал, находящийся в помещении сервисного подразделения.

Документы

Для получения услуги необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии);

нотариально удостоверенную доверенность — если обращается уполномоченное лицо.

Если свидетельство о регистрации или номерные знаки были утрачены или похищены, необходимо предоставить постановление (справку) органу внутренних дел о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.

Услуга предоставляется бесплатно в течение рабочего дня после подачи необходимых документов.

В то же время, следует помнить, что после выбраковки транспортного средства восстановить его государственную регистрацию будет невозможно.

Когда не производится выбраковка

Выбраковка транспортного средства не производится, если на транспортное средство наложено обременение.

Инстаграме. Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке

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