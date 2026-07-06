Tesla ограничила расходы на ИИ для сотрудников до $200 в неделю Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

С 6 июля сотрудники, планирующие превысить лимит в $200 в неделю, должны получить специальное согласование

Tesla направила сотрудникам внутренний меморандум с предупреждением о новых лимитах на использование ИИ. С 6 июля каждый должен тратить не больше $200 в неделю.

Об этом сообщает The Information.

Инженеры еженедельно тратили токенов на тысячи долларов

Ограничения внедряют через несколько месяцев после того, как Tesla активно поощряла работников чаще использовать ИИ. Отдельные команды даже создали внутренние панели, ранжировавшие персонал по количеству использованных токенов.

По словам издания, это сработало слишком хорошо: инженеры еженедельно тратили токенов на тысячи долларов.

С 6 июля сотрудники, планирующие превысить лимит в $200 в неделю, должны получить специальное согласование. В то же время в меморандуме указано, что ограничение не распространяется на бета-версии продуктов xAI.

Фактически лимит бьет по внешним моделям вроде Claude от Anthropic, которая пользуется наибольшей популярностью среди работников, тогда как Grok спросом не пользуется. При этом Илон Маск в апреле посылал инженерам письма с требованием тестировать ИИ-агентов xAI и Composer от Cursor — компании, которую SpaceX планирует приобрести за $60 млрд.

Пример новой тенденции в бизнесе

Tesla стала очередным примером новой тенденции в бизнесе, направленной на «токенминимизацию». Uber ранее ограничил расходы сотрудников до $1500 в месяц после того, как к апрелю они потратили весь годовой бюджет на искусственный интеллект. Meta, Amazon и Walmart ввели подобные ограничения или же направили работников на модели, которые дешевле.

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