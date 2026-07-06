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Audi создает отдельный бренд только для Китая

Технологии&Авто
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Предстоящий рост обеспечит именно бренд AUDI, чьи модели совсем иные внутри и снаружи.
Предстоящий рост обеспечит именно бренд AUDI, чьи модели совсем иные внутри и снаружи.
Немецкий автопроизводитель Audi считает, что эпоха глобального автомобиля подошла к концу, поэтому принялся разрабатывать модели под конкретные региональные вкусы.
Об этом сообщает Motor1.
Audi стала первым люксовым автопроизводителем, вышедшим на рынок Китая в 1988 году. Бренд быстро понял, что китайские покупатели предпочитают более просторные автомобили с большим местом на заднем ряду, что привело к выпуску ряда машин исключительно для Китая.

Компания основала отдельный бренд для китайского рынка

Сейчас компания пошла еще дальше и учредила отдельный бренд для китайского рынка. Новая марка AUDI, написанная заглавными буквами и без культовых четырех колец, продает в Китае две модели, которых нет больше нигде. Первым стал похожий на универсал E5 Sportback, за ним появился внедорожник E7X, а вскоре выйдет новый седан.
В интервью австралийскому журналу GoAuto технический директор Роувен Мор отметил фундаментальную несовместимость запросов покупателей в разных частях света.

Глобальных авто уже нет

«Полагаю, идея глобального авто — одного автомобиля, который подходит всему миру, — исчерпалась, честно говоря, потому что он больше не подходит ни для США, ни для Китая. Нужна опора местного для местного», — сказал Мор.
Подобного мнения придерживается руководитель другого бренда Volkswagen в Китае. Ральф Брандштеттер в прошлом году отметил, что европейцы хотят тактильных органов управления, долговечности и динамики, тогда как китайские покупатели предпочитают подключенные авто с ИИ и плавный голосовым управлением.
Audi не перестанет продавать в Китае свои глобальные модели — часть авто с четырьмя кольцами останется на местном рынке. Впрочем, Роувен Мор считает, что будущий рост обеспечит именно бренд AUDI, чьи модели совсем иные внутри и снаружи.
По материалам:
НВ
АвтоКитай
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