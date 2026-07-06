Audi создает отдельный бренд только для Китая

Audi стала первым люксовым автопроизводителем, вышедшим на рынок Китая в 1988 году. Бренд быстро понял, что китайские покупатели предпочитают более просторные автомобили с большим местом на заднем ряду, что привело к выпуску ряда машин исключительно для Китая.
Компания основала отдельный бренд для китайского рынка
Сейчас компания пошла еще дальше и учредила отдельный бренд для китайского рынка. Новая марка AUDI, написанная заглавными буквами и без культовых четырех колец, продает в Китае две модели, которых нет больше нигде. Первым стал похожий на универсал E5 Sportback, за ним появился внедорожник E7X, а вскоре выйдет новый седан.
В интервью австралийскому журналу GoAuto технический директор Роувен Мор отметил фундаментальную несовместимость запросов покупателей в разных частях света.
Глобальных авто уже нет
«Полагаю, идея глобального авто — одного автомобиля, который подходит всему миру, — исчерпалась, честно говоря, потому что он больше не подходит ни для США, ни для Китая. Нужна опора местного для местного», — сказал Мор.
Подобного мнения придерживается руководитель другого бренда Volkswagen в Китае. Ральф Брандштеттер в прошлом году отметил, что европейцы хотят тактильных органов управления, долговечности и динамики, тогда как китайские покупатели предпочитают подключенные авто с ИИ и плавный голосовым управлением.
Audi не перестанет продавать в Китае свои глобальные модели — часть авто с четырьмя кольцами останется на местном рынке. Впрочем, Роувен Мор считает, что будущий рост обеспечит именно бренд AUDI, чьи модели совсем иные внутри и снаружи.