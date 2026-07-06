Топ-10 новых автомобилей в Украине — какие модели выбирают украинцы 06.07.2026, 02:34 — Технологии&Авто

Renault Duster

За первые шесть месяцев 2026 украинцы приобрели около 33 тыс. новых легковых автомобилей. Наибольшим спросом традиционно пользуются кроссоверы, а первое место среди самых популярных моделей удерживает Renault Duster.

Такие данные Такие данные обнародовал «Укравтопром».

Топ-10 самых популярных моделей

Безусловным лидером рынка стал Renault Duster — за январь-июнь в Украине реализовали 2670 таких автомобилей.

Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 1811 проданных авто, а тройку лидеров замкнул Hyundai Tucson, избравший 1302 покупателя.

В первую десятку также вошли:

Toyota Land Cruiser Prado — 1003 авто;

Skoda Kodiaq — 943;

Mazda CX5 — 910;

Volkswagen Touareg — 854;

Nissan Qashqai — 627;

Skoda Karoq — 606;

Skoda Octavia — 579.

Создано с помощью ИИ

Рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине подтверждает высокий спрос на кроссоверы, которые занимают большинство позиций в первой десятке.

Ранее мы сообщали, что выбор между электроавто, бензином, дизелем или газом сегодня — это не только вопрос комфорта, но и десятки тысяч гривен. В 2026 году разница в расходах может превышать 100 тыс. грн. в год. Finance.ua сравнил реальную стоимость километра для каждого типа авто на основе актуальных цен на топливо по состоянию на июнь 2026 года.

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