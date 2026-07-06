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Топ-10 новых автомобилей в Украине — какие модели выбирают украинцы

Технологии&Авто
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Renault Duster
Renault Duster
За первые шесть месяцев 2026 украинцы приобрели около 33 тыс. новых легковых автомобилей. Наибольшим спросом традиционно пользуются кроссоверы, а первое место среди самых популярных моделей удерживает Renault Duster.
Такие данные обнародовал «Укравтопром».

Топ-10 самых популярных моделей

Безусловным лидером рынка стал Renault Duster — за январь-июнь в Украине реализовали 2670 таких автомобилей.
Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 1811 проданных авто, а тройку лидеров замкнул Hyundai Tucson, избравший 1302 покупателя.
В первую десятку также вошли:
  • Toyota Land Cruiser Prado — 1003 авто;
  • Skoda Kodiaq — 943;
  • Mazda CX5 — 910;
  • Volkswagen Touareg — 854;
  • Nissan Qashqai — 627;
  • Skoda Karoq — 606;
  • Skoda Octavia — 579.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
Рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине подтверждает высокий спрос на кроссоверы, которые занимают большинство позиций в первой десятке.
Ранее мы сообщали, что выбор между электроавто, бензином, дизелем или газом сегодня — это не только вопрос комфорта, но и десятки тысяч гривен. В 2026 году разница в расходах может превышать 100 тыс. грн. в год. Finance.ua сравнил реальную стоимость километра для каждого типа авто на основе актуальных цен на топливо по состоянию на июнь 2026 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоКроссовер
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