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Apple добавит в iOS 27 умную защиту от телефонных мошенников

Технологии&Авто
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iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
Apple создает для iOS 27 новый фреймворк Trust Insights. Планируется создание умной защиты от телефонных мошенников. Система будет искать вредоносное программное обеспечение, а еще анализировать звонки и сообщения на предмет социальной инженерии. Убеждать людей выполнить опасные действия не будет просто.
Об этом пишет developer.apple.

Как будет работать Trust Insights

В компании отмечают, что мошеннические атаки сложно идентифицировать, потому что все, что говорят злоумышленники, пользователи выполняют добровольно. Именно поэтому требуется помощник. Им и станет Trust Insights.
Фреймворк будет анализировать поведенческие сигналы на устройстве, включая тайминг взаимодействий, контекст и базовые сенсорные данные.
При обнаружении подозрительного сценария система автоматически определит уровень риска и даст сигнал приложениям сделать предупреждение для пользователя.
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Также приложения могут задерживать выполнение операции или попросить дополнительное подтверждение. Это остановит человека и даст время для размышления перед действиями.
В Apple отмечают, что новый механизм не просматривает содержимое фотографий, сообщений или электронной почты. Большинство функций будет выполняться на приборе. На серверы Apple попадет только итоговая оценка риска.
Также важно, что пользователи могут отключить Trust Insights в настройках. Однако и в таком случае будет специальный «период охлаждения», который не позволит мошенникам убедить человека выключить защиту.
По материалам:
Мета
Apple
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