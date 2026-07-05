Renault Clio стал самым популярным новым автомобилем в Европе Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Renault Clio – бестселлер европейского рынка новых авто

По итогам пяти месяцев с начала года европейский рынок (страны ЕС+ЕАСТ+Великобритания) новых легковушек возглавляет Renault Clio.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Отмечается, что на рынке полностью электрических автомобилей уверенно лидирует Tesla Model Y.

ТОП-10 моделей в Европе:

Renault Clio

Volkswagen T-Roc

Dacia Sandero

Volkswagen Golf

Volkswagen Tiguan

Tesla Model Y

Opel Corsa

Citroën C3

Peugeot 2008

Nissan Qashqai

Ранее Finance.ua писал , что в нескольких странах Европы начали пересматривать традиционные ограничения скорости на автомагистралях.

Часть государств постепенно отходит от привычного лимита в 130 км/ч и тестирует более быстрое движение на отдельных участках дорог.

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