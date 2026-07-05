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Renault Clio стал самым популярным новым автомобилем в Европе

Технологии&Авто
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Renault Clio – бестселлер европейского рынка новых авто
Renault Clio – бестселлер европейского рынка новых авто
По итогам пяти месяцев с начала года европейский рынок (страны ЕС+ЕАСТ+Великобритания) новых легковушек возглавляет Renault Clio.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что на рынке полностью электрических автомобилей уверенно лидирует Tesla Model Y.
ТОП-10 моделей в Европе:
  • Renault Clio
  • Volkswagen T-Roc
  • Dacia Sandero
  • Volkswagen Golf
  • Volkswagen Tiguan
  • Tesla Model Y
  • Opel Corsa
  • Citroën C3
  • Peugeot 2008
  • Nissan Qashqai
Ранее Finance.ua писал, что в нескольких странах Европы начали пересматривать традиционные ограничения скорости на автомагистралях.
Часть государств постепенно отходит от привычного лимита в 130 км/ч и тестирует более быстрое движение на отдельных участках дорог.
По материалам:
Finance.ua
АвтоУкравтопром
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