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Sony прекратит выпуск игр на дисках для PlayStation с 2028 года

Технологии&Авто
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С 2028 года приобрести игры для PlayStation можно будет только в цифровом формате
С 2028 года приобрести игры для PlayStation можно будет только в цифровом формате
Компания Sony Interactive Entertainment с января 2028 года прекратит выпуск физических дисков для игр на PlayStation. Решения объясняют ростом популярности цифрового формата, который все чаще выбирают пользователи вместо носителей.
Об этом сообщил старший директор по коммуникациям контента Sony Interactive Entertainment Сид Шуман.

Приобрести игры можно будет только в цифровом формате

В компании уточнили, что это не повлияет на уже вышедшие или вышедшие игры к январю 2028 года. После этой даты приобрести игры для PlayStation можно будет только в цифровом формате через PlayStation Store или у цифровых ритейлеров.
Аналитик игровой индустрии Пирс Гардинг-Роллс отметил, что доля цифровых покупок существенно выросла: если в 2013 году, на старте PlayStation 4, только 13% пользователей выбирали цифровые версии, то в 2025 году этот показатель достиг около 80%.
Он также предположил, что PlayStation 6 могут выпустить не ранее 2028 года и у нее, вероятно, уже нет дисковода.
Отдельно Sony постепенно закрывает PlayStation Store для консолей PS3 и PS Vita, поэтому владельцы этих устройств больше не смогут покупать игры.
В компании объяснили это технической устаревшей платформой, в частности невозможностью поддерживать современные системы обработки платежей.
Процесс закрытия стартует в августе 2026 года из Мексики, Гондураса и Никарагуа, а к июлю 2027 года сервис прекратит работу по всему миру.
По материалам:
Forbes.ua
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