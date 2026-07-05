Apple планирует произвести около 10 миллионов складных iPhone Ultra

По предварительным данным, Apple якобы хотела заказать около 7−8 миллионов сложных iPhone, однако теперь компания из Купертино сообщила своим поставщикам, чтобы они были готовы произвести около 10 миллионов смартфонов.
Согласно отчету еще 70 миллионов заказов на устройства будут приходиться на флагманские модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
В общей сложности на весь год компания планирует произвести около 220 миллионов смартфонов. В отдельном отчете IDC говорилось, что компания может поставить около 240 миллионов iPhone за 2026 год.
В отчете Nikkei Asia также упоминается, что во второй половине 2026 года Apple может поставить около 85 миллионов смартфонов. Об этом свидетельствует прогноз, который компания дала некоторым поставщикам относительно производства.
Apple, в частности, попросила их зарезервировать некоторые распространенные компоненты и детали, используемые в iPhone 17 для будущей линейки iPhone 18.
По сообщениям аналитиков, первый складной iPhone компании может получить первоначальную стоимость в пределах $2500, а варианты с большей емкостью хранилища будут достигать $3000.
Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и сложный iPhone Ultra в сентябре. Складной iPhone может получиться после моделей iPhone 18 Pro, хотя его появление все еще ожидается в этом году.