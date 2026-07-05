0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Chery выпустила нетипичный рамный пикап в стиле Ford Bronco (фото)

Технологии&Авто
28
Chery Rely P3X – недорогой рамный пикап
Chery Rely P3X – недорогой рамный пикап, Фото: Chery
Новый Chery Rely P3X расширил линейку пикапов китайского бренда. Его продажи начнутся в ближайшие месяцы и планируется экспорт модели.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Рамный пикап Chery Rely P3X — серийная версия концепта KP31. Его передняя часть с круглыми фарами выдержана в духе Ford Bronco.
Автомобиль получил массивные бамперы и пластиковые расширители арок. Оно довольно крупное, по меркам среднеразмерных пикапов.
На передней панели установлены два экрана
На передней панели установлены два экрана, Фото: Chery

Размеры Chery Rely P3X 2026:

  • длина — 5610 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • высота — 1925 мм;
  • грузоподъемность — 1000 кг.
В салоне Chery P3X установили цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин.
Передние кресла оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, а у задних сидений регулируется наклон спинки. В центральной консоли спрятан холодильник.
Задние сиденья имеют регулируемый угол наклона спинки
Задние сиденья имеют регулируемый угол наклона спинки, Фото: Chery
Новый Chery Rely P3X получил нетипичную гибридную плагин установку с 2,5-литровым турбодизелем и электромотором. Суммарная отдача составляет 476 л. с. и 800 Нм. Позже ожидается бензиновый гибрид.
Пикап Chery P3X способен буксировать 3,5-тонный прицеп. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также режимы для различных типов бездорожья.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems