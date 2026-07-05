Chery выпустила нетипичный рамный пикап в стиле Ford Bronco (фото)
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Новый Chery Rely P3X расширил линейку пикапов китайского бренда. Его продажи начнутся в ближайшие месяцы и планируется экспорт модели.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Рамный пикап Chery Rely P3X — серийная версия концепта KP31. Его передняя часть с круглыми фарами выдержана в духе Ford Bronco.
Автомобиль получил массивные бамперы и пластиковые расширители арок. Оно довольно крупное, по меркам среднеразмерных пикапов.
Размеры Chery Rely P3X 2026:
- длина — 5610 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1925 мм;
- грузоподъемность — 1000 кг.
В салоне Chery P3X установили цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин.
Передние кресла оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, а у задних сидений регулируется наклон спинки. В центральной консоли спрятан холодильник.
Новый Chery Rely P3X получил нетипичную гибридную плагин установку с 2,5-литровым турбодизелем и электромотором. Суммарная отдача составляет 476 л. с. и 800 Нм. Позже ожидается бензиновый гибрид.
Пикап Chery P3X способен буксировать 3,5-тонный прицеп. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также режимы для различных типов бездорожья.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.